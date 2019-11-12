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Алла Пугачева в строгом, но эффектном брючном костюме приковала к себе все внимание на премьере фильма «Грех»

11 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского. Режиссера поддержали Юлия Высоцкая, Алла Пугачева, Надежда Михалкова и другие знаменитости.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский презентует новый фильм «Грех», который рассказывает об испытаниях на творческом пути Микеланджело Буонарроти. Картина была снята на родине художника и скульптора — в Италии, однако на большие экраны она сначала выходит, конечно, в России.

Премьера драмы состоится 14 ноября, а тремя днями ранее в кинотеатре «Октябрь» прошел ее звездный показ. В числе первых на красной дорожке появилась Юлия Высоцкая — актриса старается не пропускать премьеры супруга, кроме того, она снялась в «Грехе» в одной из главных ролей.

Однако все внимание к себе приковала Алла Пугачева. Примадонна появилась в кинотеатре почти перед самым началом показа, собрав восторженные взгляды и комплименты. Обычно 70-летняя певица предпочитает обнажать стройные ноги, но на этот раз ее образ был кардинально другим. Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала строгий черный брючный костюм, который выглядел сексуальнее, чем уже привычные нам короткие платья и юбки. 

Гостями премьеры также стали Надежда Михалкова, Егор Кончаловский, Павел Деревянко, Александр Домогаров, Екатерина Архарова с супругом Артемом, Владимир Мединский, Константин Эрнст, Лиза Моряк и другие знаменитости. Кроме того, Москву посетил Альберто Тестоне, сыгравший Микеланджело Буонарроти.

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12 ноября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Эрнст и Домогаров стали похожи на пожилых женщин.

  • У Нади Михалковой что-то пошло не так из-за расцветки платья. Жуть просто.

  • Денежки потрачены, все довольны!))

  • Пугачева выглядит хорошо, но ее очень простит и дешевит красный маникюр. Не помню, чтобы она раньше его носила. И не стоило начинать.

  • Гость

    У Нади Михалковой что-то пошло не так из-за расцветки платья. Жуть просто.

    Выглядит всегда уныло.

  • Гость

    Выглядит всегда уныло.

    Мне нравится, как она одевается. Но эта расцветка ее убила. И я вообще с трудом представляю, кто ее мог бы вытянуть. Даже темнокожая девушка вряд ли. Может, пожилая темнокожая женщина.

  • Эрнст пластику сделал? вообще другой человек, толи подтяжка тоди блефаро

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