Алла Пугачева в строгом, но эффектном брючном костюме приковала к себе все внимание на премьере фильма «Грех»

11 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского. Режиссера поддержали Юлия Высоцкая, Алла Пугачева, Надежда Михалкова и другие знаменитости.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский презентует новый фильм «Грех», который рассказывает об испытаниях на творческом пути Микеланджело Буонарроти. Картина была снята на родине художника и скульптора — в Италии, однако на большие экраны она сначала выходит, конечно, в России.



Премьера драмы состоится 14 ноября, а тремя днями ранее в кинотеатре «Октябрь» прошел ее звездный показ. В числе первых на красной дорожке появилась Юлия Высоцкая — актриса старается не пропускать премьеры супруга, кроме того, она снялась в «Грехе» в одной из главных ролей.

Однако все внимание к себе приковала Алла Пугачева. Примадонна появилась в кинотеатре почти перед самым началом показа, собрав восторженные взгляды и комплименты. Обычно 70-летняя певица предпочитает обнажать стройные ноги, но на этот раз ее образ был кардинально другим. Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала строгий черный брючный костюм, который выглядел сексуальнее, чем уже привычные нам короткие платья и юбки.

Гостями премьеры также стали Надежда Михалкова, Егор Кончаловский, Павел Деревянко, Александр Домогаров, Екатерина Архарова с супругом Артемом, Владимир Мединский, Константин Эрнст, Лиза Моряк и другие знаменитости. Кроме того, Москву посетил Альберто Тестоне, сыгравший Микеланджело Буонарроти.