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Настя Задорожная впервые вышла в свет после объявления о помолвке с тайным избранником

В минувший понедельник в Москве прошла грандиозная вечеринка, которую организовал косметический бренд Estee Lauder. Мероприятие посетили многочисленные друзья марки: актрисы, певицы, модели и другие представители шоу-биза. 
Юлианна Караулова
Юлианна Караулова

11 ноября столичный театр «Школа Современной Пьесы» превратился в настоящую обсерваторию со множеством сияющих звезд. Все потому, что в этот вечер здесь проходила вечеринка Estee Lauder под интригующим названием «Ночь принадлежит мне».

Таким необычным образом бренд решил познакомить гостей со своими легендарными продуктами. 

На мероприятии было несколько зон. От того, какую выберете, зависело дальнейшее продолжение вашего вечера. В пространстве «Вечерний уход» можно было сделать расслабляющий массаж рук и проконсультироваться с косметологами, чтобы подобрать идеальные уходовые средства, а в зоне «Вечерний выход» — получить яркий макияж от ведущих визажистов марки. 

 
 

На этом сюрпризы от Estee Lauder не закончились. В центре внимания весь вечер оставался парфюмерный бар — там каждый гость смог выбрать аромат, который подходит ему больше всего. 

После бьюти-квестов все перемещались в третий зал, где в окружении множества звезд и мерцающей луны выступали диджеи, певцы и музыканты. 

На космической вечеринке Estee Lauder собрался буквально весь свет звездной тусовки. Так, мероприятие посетила Настя Задорожная, которая буквально на днях объявила о своей помолвке с таинственным избранником. Актриса тщательно скрывала то самое кольцо за длинными рукавами пиджака. 

Также на вечере были замечены певицы Сати Казанова и Инна Маликова, блогерши Дарья Клюкина и Виктория Короткова, гимнастка Ляйсан Утяшева и многие другие.

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13 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Estee Lauder, Юлианна Караулова, Настя Задорожная

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