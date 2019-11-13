Наказание Плющенко, шутки Рудковской и страстный секс Иваковой и Ефремова: что обсуждали на премии «Женщина года-2019»

12 ноября в «Геликон-опере» прошла премия журнала Glamour «Женщина года». Статуэтки в разных номинациях получили Надежда Сысоева, Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Регина Тодоренко и другие звезды.

Мария Кожевникова и Анна Цуканова-Котт

Премия «Женщина года» — одно из самых ожидаемых событий осени. Весь столичный бомонд собирается вместе, чтобы узнать, кого читатели Glamour назвали самой-самой. На этот раз церемония вручения состоялась 12 ноября в «Геликон-опере».



Пунктуальность — вежливость королей. Уже за пять минут до начала сбора гостей в стенах театра начали появляться звезды, что, поверьте, случается крайне редко. Так, избежали толкотни и первыми оккупировали фотографов Елизавета Боярская, Айза Анохина, Надежда Сысоева, Юлия Топольницкая и другие.

Наталья Бардо

Под стать названию премии среди присутствующих в этот вечер преобладали, конечно, представительницы прекрасного пола. Аутфиты модниц можно было вообще рассматривать бесконечно: Наталья Подольская, Инна Маликова и Полина Киценко сделали ставку на обнаженные плечи, Дарья Клюкина и Ольга Шелест предпочли закрытые (но оттого не менее эффектные) платья, а Ольга Якубович и Катерина Шпица, наоборот, обнажили самые волнующие изгибы тела.

Интересно, что многие девушки в этот вечер отдали предпочтение брючным костюмам и, как ни странно, черному цвету.

Перемещаясь в переполненном холле, мы обратили внимание на Полину Максимову: актриса подстриглась под мальчика и вернула природный цвет волос. По всей видимости, новый образ нужен ей для съемок в очередном проекте, но хотим заметить, что такая стрижка Полине к лицу.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Конечно, когда в театре появились Евгений Плющенко и Яна Рудковская, все вокруг как будто замерли. Супруги стали ньюсмейкерами последних недель, и после вышедшей первой серии реалити-шоу всем, безусловно, было интересно своими глазами увидеть, как складываются их отношения. Евгений и Яна держались сдержанно, но уверенно. Изредка улыбались.

Однако, забегая вперед, расскажем, что уже на сцене Плющенко признался, что подобные выходы в свет с женой для него — настоящее наказание.

И это было видно: в то время как Яна охотно общалась с ведущими, шутила и привлекала к себе внимание, Евгений просто отошел от микрофона, сложил руки и ждал момента, когда можно будет вернуться в зрительный зал. К слову, съемки реалити по-прежнему продолжаются.



Наконец, все гости собрались. Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Ольга Шелест. Кроме них за смех в зале отвечал Александр Гудков, который в этот вечер выходил на сцену в самых разных образах. Папа Римский, Грета Тунберг, Джокер — юморист не давал публике расслабиться, заставляя ее громко хохотать.

Катерина Шпица

Первая награда была вручена в номинации «Пара года». Победителями стали Мария Ивакова и Никита Ефремов. Судя по взрывным аплодисментам, молодые люди были фаворитами голосования. Однако Яна Рудковская, вручавшая вместе с мужем первый блок наград, призналась, что не знает эту пару. Не известны ей были и следующие номинанты. Тогда продюсер не без сожаления заявила, что хотела бы видеть знакомые лица — как раньше. Ефремов и Ивакова постарались не обращать на сказанное внимания, поблагодарили всех за такое звание, а после зачитали юмористическое стихотворение.

В конце своего выступления Никита заявил, что любит Марию и предлагает ей отпраздновать победу страстным сексом!

Главной интригой вечера стало объявление «Женщины года-2019». Рассказывая о победительнице, главный редактор Glamour Иляна Эрднеева отметила, что эта девушка недавно стала мамой, вышла замуж, перезапустила свое шоу, дважды получила профессиональную награду на телевидении. Догадались, кто она? Конечно, Регина Тодоренко. Стоя на сцене, супруга Влада Топалова произнесла красивую речь о том, что женщины сегодня могут все.

С полным списком победителей вы можете ознакомиться ниже:



«Пара года» — Никита Ефремов и Мария Ивакова

«Команда года» — сборная России по синхронному плаванию



«Проект года» — Марина Лошак



«Певица года» — Maruv

«Прорыв года» — Катя Адушкина



«Актриса года» — Юлия Александрова



«Спортсменка года» — Алина Загитова

«Жизнь в розовом цвете» — Надежда Сысоева



«Режиссер года» — Алина Пязок



«Добрый поступок» — Юлия Пересильд, Елизавета Муравкина, Дмитрий Хрусталев и другие попечители благотворительного фонда «Галчонок»

«Мужчина года» — Сергей Бурунов



«Лицо с экрана» и «Женщина года-2019» — Регина Тодоренко