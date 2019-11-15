Петров призвал селебов сбросить мишуру, Тодоренко забрала третью подряд награду, а Собчак за своей не приехала: как прошла премия «Больше чем звезды»

14 ноября в столичном отеле Four Seasons прошла церемония вручения премии «Больше чем звезды» журнала Ok!. С наградами в этот вечер ушли Тина Канделаки, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и другие селебрити.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

«Больше чем звезды» — премия журнала Ok!, которая проводится уже в четвертый раз. В этом году церемония награждения состоялась 14 ноября в отеле Four Seasons в самом центре Москвы.



До начала церемонии между фотографами и журналистами можно было встретить знаменитостей самой разной величины и рода деятельности: блогеров, актеров, исполнителей, режиссеров, спортсменов, моделей, телеведущих. Так, сверкая украшениями, на красной дорожке блистали Глюкоза, Зара, Катерина Шпица, Тина Канделаки, Оксана Акиньшина, Аня Чиповская, Татьяна Тотьмянина и многие другие известные девушки.



Аня Чиповская и Юлия Снигирь

На мероприятии также была замечена Полина Максимова. 12 ноября актриса присутствовала на премии «Женщина года», и тогда ее с трудом узнали многие журналисты, ведь она подстриглась под мальчика — скорее всего, для съемок в новом проекте. На этот раз Полина предстала перед всеми с длинными волосами, собранными в женственную прическу, по всей видимости, примерив парик.

Полина Максимова

Приятно было видеть много звездных пар: не смогли пропустить вечеринку Сергей Жуков и Регина Бурд, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Андрей и Ольга Бурковские, Александр Петров и Стася Милославская, Владимир и Ольга Кристовские, Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

Наконец все собрались за столами в красиво украшенном зале. Церемонию награждения вели Вадим Верник и Аня Чиповская.

За музыкальное наполнение вечера отвечали сразу несколько артистов: свои песни гостям подарили Сабина Ахмедова, Наталья Подольская, Эмин Агаларов и Алексей Чумаков, Ксана Сергиенко, а также Аня Чиповская в дуэте со своим папой!

Сабина Ахмедова

Всех исполнителей присутствующие встречали очень тепло, но когда на сцену вышел Сергей Жуков, публика буквально взорвалась. Тут же послышался шум двигающихся стульев: звездные гости ринулись на танцпол. По-другому и быть не могло!



К слову, Сергей в этот вечер не только выступил, но и получил награду: артист победил в номинации «Приз зрительских симпатий». Парой года были названы Ксения Собчак и Константин Богомолов, однако супруги не смогли посетить премию. По словам Вадима, известной журналистке уже буквально на полпути к Four Seasons пришлось повернуть обратно. Не было и Ивана Урганта, который удостоился «Специального приза главного редактора». Оба они в этот вечер были ангажированы на благотворительный вечер фонда «Друзья», в рамках которого столичные бизнесмены пели хиты Аллы Пугачевой.

Юлия Снигирь, Игорь Верник и Рената Литвинова

Одним из вручантов на мероприятии стал Александр Петров. Стоя на сцене, актер произнес трогательную речь о том, что иногда звездам нужно сбрасывать с себя мишуру и быть просто людьми. Александр подчеркнул, что все эти статуэтки не важны — куда важнее добрая душа и хорошие поступки. Столь серьезный монолог завершился милой шуткой Чиповской, и церемония продолжилась.



«Героем из Сети» была названа Регина Тодоренко, а в номинации «Новые формы» победу одержала Тина Канделаки: выйдя на сцену, телеведущая и бизнесвумен анонсировала начало сотрудничества с Нателлой Крапивиной, но что это будет конкретно, не сказала.

С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:



«Главный герой. Новые формы» — Тина Канделаки



«Главный герой. Кино» — Александр Кузнецов



«Новые лица. Кино» — Диана Пожарская и Наиль Абдрахманов



«Главный герой. Телефильмы» — Андрей Бурковский

«Герой из Сети» — Регина Тодоренко



«Лучший дуэт» — Филипп Киркоров и Zivert



«Новые лица. Музыка» — Звонкий



«Главный герой. Блистательный образ Mercury» — Аня Чиповская



«Главные герои. Музыка» — Елка

«Приз зрительских симпатий» — Сергей Жуков



«Пара года» — Ксения Собчак и Константин Богомолов



«Главный герой. Театр» — Ирина Пегова и Филипп Авдеев



«Изысканный минимализм от Vassa&Co» — Алла Сигалова



«Специальный приз главного редактора» — Светлана Захарова и Иван Ургант