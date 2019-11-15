Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Петров призвал селебов сбросить мишуру, Тодоренко забрала третью подряд награду, а Собчак за своей не приехала: как прошла премия «Больше чем звезды»

14 ноября в столичном отеле Four Seasons прошла церемония вручения премии «Больше чем звезды» журнала Ok!. С наградами в этот вечер ушли Тина Канделаки, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и другие селебрити.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

«Больше чем звезды» — премия журнала Ok!, которая проводится уже в четвертый раз. В этом году церемония награждения состоялась 14 ноября в отеле Four Seasons в самом центре Москвы. 

До начала церемонии между фотографами и журналистами можно было встретить знаменитостей самой разной величины и рода деятельности: блогеров, актеров, исполнителей, режиссеров, спортсменов, моделей, телеведущих. Так, сверкая украшениями, на красной дорожке блистали Глюкоза, Зара, Катерина Шпица, Тина Канделаки, Оксана Акиньшина, Аня Чиповская, Татьяна Тотьмянина и многие другие известные девушки. 

Аня Чиповская и Юлия Снигирь
Аня Чиповская и Юлия Снигирь

На мероприятии также была замечена Полина Максимова. 12 ноября актриса присутствовала на премии «Женщина года», и тогда ее с трудом узнали многие журналисты, ведь она подстриглась под мальчика — скорее всего, для съемок в новом проекте. На этот раз Полина предстала перед всеми с длинными волосами, собранными в женственную прическу, по всей видимости, примерив парик.  

Полина Максимова
Полина Максимова

Приятно было видеть много звездных пар: не смогли пропустить вечеринку Сергей Жуков и Регина Бурд, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Андрей и Ольга Бурковские, Александр Петров и Стася Милославская, Владимир и Ольга Кристовские, Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

Наконец все собрались за столами в красиво украшенном зале. Церемонию награждения вели Вадим Верник и Аня Чиповская.

За музыкальное наполнение вечера отвечали сразу несколько артистов: свои песни гостям подарили Сабина Ахмедова, Наталья Подольская, Эмин Агаларов и Алексей Чумаков, Ксана Сергиенко, а также Аня Чиповская в дуэте со своим папой! 

Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова

Всех исполнителей присутствующие встречали очень тепло, но когда на сцену вышел Сергей Жуков, публика буквально взорвалась. Тут же послышался шум двигающихся стульев: звездные гости ринулись на танцпол. По-другому и быть не могло! 

К слову, Сергей в этот вечер не только выступил, но и получил награду: артист победил в номинации «Приз зрительских симпатий». Парой года были названы Ксения Собчак и Константин Богомолов, однако супруги не смогли посетить премию. По словам Вадима, известной журналистке уже буквально на полпути к Four Seasons пришлось повернуть обратно. Не было и Ивана Урганта, который удостоился «Специального приза главного редактора». Оба они в этот вечер были ангажированы на благотворительный вечер фонда «Друзья», в рамках которого столичные бизнесмены пели хиты Аллы Пугачевой.

Юлия Снигирь, Игорь Верник и Рената Литвинова
Юлия Снигирь, Игорь Верник и Рената Литвинова

Одним из вручантов на мероприятии стал Александр Петров. Стоя на сцене, актер произнес трогательную речь о том, что иногда звездам нужно сбрасывать с себя мишуру и быть просто людьми. Александр подчеркнул, что все эти статуэтки не важны — куда важнее добрая душа и хорошие поступки. Столь серьезный монолог завершился милой шуткой Чиповской, и церемония продолжилась.

«Героем из Сети» была названа Регина Тодоренко, а в номинации «Новые формы» победу одержала Тина Канделаки: выйдя на сцену, телеведущая и бизнесвумен анонсировала начало сотрудничества с Нателлой Крапивиной, но что это будет конкретно, не сказала.

С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:

«Главный герой. Новые формы» — Тина Канделаки

«Главный герой. Кино» — Александр Кузнецов

«Новые лица. Кино» — Диана Пожарская и Наиль Абдрахманов

«Главный герой. Телефильмы» — Андрей Бурковский  

«Герой из Сети» — Регина Тодоренко

«Лучший дуэт» — Филипп Киркоров и Zivert 

«Новые лица. Музыка» — Звонкий

«Главный герой. Блистательный образ Mercury» — Аня Чиповская 

«Главные герои. Музыка» — Елка

«Приз зрительских симпатий» — Сергей Жуков

«Пара года» — Ксения Собчак и Константин Богомолов

«Главный герой. Театр» — Ирина Пегова и Филипп Авдеев

«Изысканный минимализм от Vassa&Co» — Алла Сигалова

«Специальный приз главного редактора» — Светлана Захарова и Иван Ургант 

Перейти к обсуждению


15 ноября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.