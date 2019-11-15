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Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Мария Погребняк и другие узнали, как одеваться жительницам большого города

На днях в Москве состоялась презентация осенне-зимней коллекции High. Первыми новые модели увидели знаменитые друзья марки, а некоторые из них примерили одежду бренда. 
Креативный директор High Айан Гарланд
Креативный директор High Айан Гарланд

14 ноября в одном из баров в Москва-Сити прошел показ осенне-зимней коллекции итальянского бренда одежды и аксессуаров High. Марка создает классические и базовые вещи, но с весьма оригинальным дизайном.

На мероприятии были представлены две линии — High Use и High Tech.

High Use — это повседневная одежда из комфортных в носке материалов. В ней представлены модели из шерсти, хлопка и купро с принтами в разнообразную клетку и «гусиную лапку». 

 
 

Линия High Tech вдохновлена футуристичной литературой. В ней создатели пытались найти связь между несовместимыми явлениями.

Среди таких — нейлоновая юбка на поролоне для выхода в свет, байкерские жакеты из золотой органзы с вышитыми цветами и платье из технологичного атласа с осенним городским пейзажем. 

На презентации были замечены давние друзья бренда — актрисы Ольга Кабо и Анна Цуканова-Котт, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина, телеведущая Анфиса Чехова и многие другие. 

Также в этот день бренд представил вниманию гостей свой эксклюзивный фотопроект, объединивший визуальное искусство фотографии и грацию тела с тонким восприятием современной моды.

Один из кадров фотопроекта High
Один из кадров фотопроекта High

Автором кадров является знаменитый фотограф Саша Гусов, а позировала ему солистка Большого театра, балерина Ана Туразашвили, одетая в новинки из летней коллекции бренда. 

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15 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба

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