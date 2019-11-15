Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Наталия Гулькина представила новую коллекцию сумок

Наталия Гулькина продолжает радовать поклонников. Месяц назад певица выпустила автобиографию «А может, это просто мираж...», а на днях представила дизайнерскую коллекцию аксессуаров. Показ сумок от Гулькиной прошел в рамках Недели моды EstetFashionWeek.

Капсульная коллекция сезона осень-зима получила название «Диско навсегда. 2020», ведь автор сумочек уже много лет заслуженно носит звание «российский королевы диско». Заявленный нейминг полностью оправдал ассортимент: Гулькина представила яркие и экстравагантные повседневные, дорожные и поясные сумки, женские, мужские и детские рюкзаки, а также практичные, но не менее нарядные, чехлы на чемоданы.

Изделия выполнены из кожи, искусственного меха, расшиты разноцветными пайетками и стразами.

Наталия призналась, что готовить эскизы начала еще пять лет назад, а идею для своей первой авторской сумочки она позаимствовала у малоизвестного канадского дизайнера: «Я увидела где-то сумочку и влюбилась в нее, — разоткровенничалась певица. — Стоила она баснословных денег, и тогда я предложила своему другу, владеющему производством, сделать свой вариант канадской сумки. И мы сделали! Правда, кожу заменили на пайетки, которые я просто обожаю, получилось очень оригинально. А потом я взяла в руки карандаш и стала отображать свои собственные идеи. Прошло пять лет и вот сегодня я презентовала свою коллекцию».

Участниками показа стали друзья и коллеги Гулькиной: Эвелина Бледанс, Мария Бутырская, Шура, Прохор Шаляпин, Александр Песков, Пьер Нарцисс, Ирина Ортман, Лама Сафонова и другие. Также на подиум выходили танцоры шоу-балета «Звезды», совсем юные девочки-модели и... собаки.

Большие белые пушистые бобтейлы привели в восторг не только зрителей, но и всех звездных участников показа.

«Это было прекрасно — мы ходили по подиуму с собаками, представляли дизайнерский дебют Наталии Гулькиной, — поделилась Эвелина Бледанс. — Честно говоря, я давно не носила пайетки, но я всегда за то, чтобы привносить в жизнь что-то новое!»

Режиссером фэшн-шоу выступила сама Наталия. Открыл показ номер, где по сценарию коллеги-артисты встречались в аэропорту друг с другом перед тем, как отправиться на гастроли по разным городам. Модели выходили на подиум под песни Гулькиной. «Звезды» представили несколько танцевальных номеров с сумками, а дети с разноцветными рюкзачками-зайчиками умиляли всех гостей своей непосредственностью. Завершился показ выходом дизайнера – Наталия Гулькина поприветствовала всех присутствующих и исполнила хит «А может, это просто мираж» в дуэте с юной актрисой мюзиклов и певицей Софией Хоменко.

«Все прошло на высоте! Наталия – звезда и талантлива во всем: книгу написала шикарную, интересную, коллекцию роскошных сумок выпустила, - отозвался Прохор Шаляпин. - Я с этой сумкой могу и Америку полететь, и в Дубай – везде на меня будут смотреть, хлопать в ладоши и завидовать!»
Приобрести сумки Наталии Гулькиной можно будет совсем скоро через интернет. Дизайнер пообещала, что цены на изделия самые разумные, аксессуар от «королевы диско» сможет позволить себе каждый.

Перейти к обсуждению

15 ноября 2019

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.