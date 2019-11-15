Наталия Гулькина представила новую коллекцию сумок

Наталия Гулькина продолжает радовать поклонников. Месяц назад певица выпустила автобиографию «А может, это просто мираж...», а на днях представила дизайнерскую коллекцию аксессуаров. Показ сумок от Гулькиной прошел в рамках Недели моды EstetFashionWeek.





Капсульная коллекция сезона осень-зима получила название «Диско навсегда. 2020», ведь автор сумочек уже много лет заслуженно носит звание «российский королевы диско». Заявленный нейминг полностью оправдал ассортимент: Гулькина представила яркие и экстравагантные повседневные, дорожные и поясные сумки, женские, мужские и детские рюкзаки, а также практичные, но не менее нарядные, чехлы на чемоданы.

Изделия выполнены из кожи, искусственного меха, расшиты разноцветными пайетками и стразами.

Наталия призналась, что готовить эскизы начала еще пять лет назад, а идею для своей первой авторской сумочки она позаимствовала у малоизвестного канадского дизайнера: «Я увидела где-то сумочку и влюбилась в нее, — разоткровенничалась певица. — Стоила она баснословных денег, и тогда я предложила своему другу, владеющему производством, сделать свой вариант канадской сумки. И мы сделали! Правда, кожу заменили на пайетки, которые я просто обожаю, получилось очень оригинально. А потом я взяла в руки карандаш и стала отображать свои собственные идеи. Прошло пять лет и вот сегодня я презентовала свою коллекцию».

Участниками показа стали друзья и коллеги Гулькиной: Эвелина Бледанс, Мария Бутырская, Шура, Прохор Шаляпин, Александр Песков, Пьер Нарцисс, Ирина Ортман, Лама Сафонова и другие. Также на подиум выходили танцоры шоу-балета «Звезды», совсем юные девочки-модели и... собаки.

Большие белые пушистые бобтейлы привели в восторг не только зрителей, но и всех звездных участников показа.

«Это было прекрасно — мы ходили по подиуму с собаками, представляли дизайнерский дебют Наталии Гулькиной, — поделилась Эвелина Бледанс. — Честно говоря, я давно не носила пайетки, но я всегда за то, чтобы привносить в жизнь что-то новое!»

Режиссером фэшн-шоу выступила сама Наталия. Открыл показ номер, где по сценарию коллеги-артисты встречались в аэропорту друг с другом перед тем, как отправиться на гастроли по разным городам. Модели выходили на подиум под песни Гулькиной. «Звезды» представили несколько танцевальных номеров с сумками, а дети с разноцветными рюкзачками-зайчиками умиляли всех гостей своей непосредственностью. Завершился показ выходом дизайнера – Наталия Гулькина поприветствовала всех присутствующих и исполнила хит «А может, это просто мираж» в дуэте с юной актрисой мюзиклов и певицей Софией Хоменко.

«Все прошло на высоте! Наталия – звезда и талантлива во всем: книгу написала шикарную, интересную, коллекцию роскошных сумок выпустила, - отозвался Прохор Шаляпин. - Я с этой сумкой могу и Америку полететь, и в Дубай – везде на меня будут смотреть, хлопать в ладоши и завидовать!»

Приобрести сумки Наталии Гулькиной можно будет совсем скоро через интернет. Дизайнер пообещала, что цены на изделия самые разумные, аксессуар от «королевы диско» сможет позволить себе каждый.