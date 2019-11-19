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Рудковская в платье с 3-метровым шлейфом, дочери Меладзе и скромница-сестра Тимати поборолись за звание самой обсуждаемой персоны бала Tatler

18 ноября в Доме Пашкова прошло одно из самых красивых светских мероприятий — ежегодный бал журнала Tatler. Звездные гости поразили в этот вечер не только явкой, но и сногсшибательными нарядами.
Tatler бал 2019
Tatler бал 2019

Каждая девочка, насмотревшись сказок о Золушке, мечтает хоть раз побывать на настоящем балу. И у некоторых из них такая возможность есть: ежегодно журнал Tatler устраивает невероятной красоты мероприятие — бал дебютанток, куда заветное приглашение получают дочки и внучки именитых артистов, политиков, спортсменов и бизнесменов. 

Например, в этом году дебютантками стали 17-летняя Дарья Дронова — внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, легенды №17 Валерия Харламова, 16-летняя Арина Меладзе — дочь Валерия и Ирины Меладзе, 21-летняя Катерина Боярская — внучка Михаила Боярского, а также 16-летняя Анна Юнусова — дочь бизнесмена Ильдара Юнусова, сестра Тимати, которую раньше мы, кажется, не видели.

Анна Юнусова
Анна Юнусова

18 ноября бал состоялся в Доме Пашкова. Девушек, которые последние несколько месяцев готовились к мероприятию, пришли поддержать их семьи. Так, оба старших брата, Тимати и Артем, приехали к младшей сестре Ане, чтобы своими глазами увидеть ее первый вальс. Компанию основателю Black Star составила Анастасия Решетова, для которой этот выход в свет стал первым после родов. 

Анастасия Решетова и Тимати
Анастасия Решетова и Тимати

Не меньше ажиотажа вызвал приезд на мероприятие Яны Рудковской. Продюсер посетила бал вместе с сыном Сашей. Для выхода в свет Яна выбрала платье от Джорджа Хобейки с трехметровым шлейфом. Чтобы передвигаться по залам Рудковской требовался помощник, который нес большую часть наряда в руках. Красота, как говорится, требует жертв. 

Многие также не оставили без внимания и тот факт, что на мероприятии не появился Евгений Плющенко.

Фигурист не скрывает, что хочет больше времени уделять семье и сильно меньше — светским мероприятиям, которые ему давно наскучили. 

Саша Плющенко и Яна Рудковская
Саша Плющенко и Яна Рудковская

Несмотря на это, бал Tatler — одно из немногих мест, где можно встретить семьи в полном составе (или близком к полному). Этот вечер нам особенно запомнился выходами мам и дочерей: Тина Канделаки, Яна Расковалова, Дарья Коновалова, Ирина Меладзе, Екатерина Одинцова, Оксана Бондаренко, Евгения Линович, Наталья Якимчик, Милана Королева и другие звездные родительницы пришли на бал с дочками. 

Наконец, гости собрались, и по залу разлилась музыка. Тринадцать дебютанток в сопровождении статных молодых людей появились на паркете и закружились в вальсе под аккомпанемент маэстро Владимира Спивакова. Родители красавиц, а также их бабушки и дедушки только и успевали вытирать слезы. Ведущей трогательного вечера стала Сати Спивакова. 

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19 ноября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • элита, что ли

  • Все в черном, фигня какая то.Больше половины неизвестно кто такие.Не очень все короче.

  • Ох уж эти страшные дочки влиятельных людей.

  • Рудковская в своём репертуаре

  • Мммда ...не слов...

  • Блестящий светский раут. Шикарные и богатые.

  • Маликовым, похоже, поднадоел этот бал. В этом году не пришли)

  • Гость

    элита, что ли

    Ага. Рэперы, актеры и дамы с облегченной социальной ответственностью. Девок, которые "дебютантки", честно говоря, даже жалко. Чтобы родители себя почувствовали аристократами, им пришлось вальсы и мазурки разучивать, а оно им надо? Такой нафталин замшелый все это и так убого выглядит ...

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