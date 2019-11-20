Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Легенда французского кино Фанни Ардан прилетела в Москву и показала российским звездам, как нужно выглядеть в 70 лет

19 ноября в Третьяковской галерее прошла российская премьера французской картины «Прекрасная эпоха». По этому случаю в столицу прилетела исполнительница одной из главных ролей Фанни Ардан.
Фанни Ардан
Фанни Ардан

В Москву прилетела Фанни Ардан — легендарная французская актриса прибыла в Россию, чтобы представить фильм «Прекрасная эпоха», где сыграла одну из главных ролей. Свой день Фанни, как и многие иностранные знаменитости, начала с экскурсии по столице, а вечером встретилась с нашими звездами в Третьяковской галерее, где и была показана картина. 

Познакомиться с Ардан лично и оценить французскую ленту пришли Сати Спивакова, Дмитрий Хрусталев, Эвелина Хромченко, Влад Лисовец, Светлана Камынина, Илья Бачурин, Екатерина Гусева и другие селебрити. 

Светлана Камынина
Светлана Камынина

Для встречи с московским бомондом 70-летняя Фанни облачилась в кружевное облегающее платье чуть ниже колен, продемонстрировав отличную фигуру. Женственный образ завершали черные лодочки, фирменные ретро-кудри и яркий макияж с акцентом на глаза. Глядя на актрису, ни за что не дашь ей больше 55! Ну а ее манящая французская речь окончательно обезоружила гостей премьеры.

Перешептываясь, присутствующие сравнили Фанни Ардан с ее русской ровесницей — Аллой Пугачевой. Обе потрясающе выглядят и всем своим видом показывают, что знают секрет, как остановить время. Согласны?     

Перейти к обсуждению


20 ноября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Фанни Ардан

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.