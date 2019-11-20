Легенда французского кино Фанни Ардан прилетела в Москву и показала российским звездам, как нужно выглядеть в 70 лет

19 ноября в Третьяковской галерее прошла российская премьера французской картины «Прекрасная эпоха». По этому случаю в столицу прилетела исполнительница одной из главных ролей Фанни Ардан.

Фанни Ардан

В Москву прилетела Фанни Ардан — легендарная французская актриса прибыла в Россию, чтобы представить фильм «Прекрасная эпоха», где сыграла одну из главных ролей. Свой день Фанни, как и многие иностранные знаменитости, начала с экскурсии по столице, а вечером встретилась с нашими звездами в Третьяковской галерее, где и была показана картина.



Познакомиться с Ардан лично и оценить французскую ленту пришли Сати Спивакова, Дмитрий Хрусталев, Эвелина Хромченко, Влад Лисовец, Светлана Камынина, Илья Бачурин, Екатерина Гусева и другие селебрити.

Светлана Камынина

Для встречи с московским бомондом 70-летняя Фанни облачилась в кружевное облегающее платье чуть ниже колен, продемонстрировав отличную фигуру. Женственный образ завершали черные лодочки, фирменные ретро-кудри и яркий макияж с акцентом на глаза. Глядя на актрису, ни за что не дашь ей больше 55! Ну а ее манящая французская речь окончательно обезоружила гостей премьеры.

Перешептываясь, присутствующие сравнили Фанни Ардан с ее русской ровесницей — Аллой Пугачевой. Обе потрясающе выглядят и всем своим видом показывают, что знают секрет, как остановить время. Согласны?