После того, как в Сети обсудили стройную фигуру Анны Михалковой, она вышла в свет в платье, сделавшем ее заметно больше

20 ноября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Давай разведемся» с Анной Михалковой в главной роли. Актрису пришли поддержать члены семьи, а также друзья и коллеги.

Анна Михалкова, Анна Пармас и Анна Рыцарева

Последние несколько дней Анна Михалкова становится героиней новостных лент в связи с выходом драматической комедии «Давай разведемся». А точнее — в связи со сценой, где актриса предстала в одном нижнем белье. Такой ажиотаж вокруг фильма поражает, ведь он еще не вышел: на больших экранах картина стартует 21 ноября.



Впервые комедию показали в рамках конкурсной программы «Кинотавра». А 20 ноября состоялась московская премьера. В стенах кинотеатра «Октябрь» собрались Михаил Пореченков с супругой, Анатолий Чубайс, Константин Эрнст, Зоя Бербер, Алика Смехова и другие. Знаковое для Михалковой событие не смогла пропустить и ее семья: Анну пришли поддержать родители, братья и сестра.



«Давай разведемся» представила не только главная героиня, но и ее партнеры Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Анна Рыцарева и Надежда Маркина, а также режиссер Анна Пармас.

Все внимание в этот вечер было приковано, конечно, к Михалковой. Для выхода в свет актриса выбрала черное бархатное платье с объемными плечами. Наряд предательски собирался в районе талии и груди (а вспышки фотоаппаратов только подчеркивали этот факт), чем увеличивал Анну в объемах, и она казалась полнее, чем есть на самом деле. Впрочем, не совсем удачный аутфит не испортил впечатлений от мероприятия, фильма и самой Михалковой, конечно.