Ксения Собчак и Мария Кравцова появились на модном мероприятии в одинаковых платьях

В минувшую среду отечественный бренд модной одежды 12storeez представил новогоднюю коллекцию нарядов. Первыми увидели и примерили праздничные модели знаменитые друзья бренда: Ксения Собчак, Юлия Барановская, Мария Кравцова и многие другие.

Создательницы 12storeez Марина и Ирина Голомаздины

12storeez — весьма молодой и необычный бренд одежды родом из России. В отличие от других марок, создатели 12storeez выпускают не сезонные коллекции нарядов, а... ежемесячные. Ну чем не мечта шопоголика: с каждой зарплаты радовать себя новыми вещами из любимого магазина?

20 ноября бренд представил светской Москве новогоднюю коллекцию.

Сначала гости собрались в одном из новых фэшн-пространств 12storeez и близко познакомились с новинками. Костюмные жакеты, брюки и юбки базовых и оригинальных цветов, более нарядные платья с кружевными, сетчатыми и блестящими элементами — каждая из присутствующих дам нашла в новой капсуле бренда что-то, что особенно пришлось ей по душе.

Ксения Собчак

Многие решили заполучить одну из новинок 12storeez в свой гардероб. Медиадива Ксения Собчак и телеведущая Мария Кравцова (Марика), например, присмотрели одно и то же черное платье с объемными плечами и кружевом.

После знакомства с коллекцией именитые гости направились на ужин с основателями марки Мариной и Ириной Голомаздиными.

Владелицы бренда задумали организовать пышную вечеринку со множеством ярких декораций и актерами, переодетыми в причудливые костюмы. На этом фоне наряды присутствующих селеб из новой коллекции 12storeez смотрелись по-особенному свежо и элегантно. Вот и еще одно доказательство того, что выглядеть празднично можно и в весьма простых вещах!

Вечеринку 12storeez посетили Яна Рудковская, Елены Крыгина, Виктория Шелягова, Анна Цуканова-Котт и многие другие селебы.



Все новогодние образы уже представлены на официальном сайте бренда.