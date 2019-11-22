Канделаки, Мороз, Александрова: кто из столичных звезд познакомился с Кейт Мосс

21 ноября в Москву прилетела Кейт Мосс. Супермодель вместе с племянницей Джорджо Армани Робертой презентовала новую сумку бренда, а также познакомилась с российскими модницами.

Ирина Йовович, Роберта Армани, Кейт Мосс и Елена Летучая

Бренд Giorgio Armani презентует новую сумку La Prima. В Москву представить кожаное изделие прилетела племянница Джорджо Армани Роберта. На этом сюрпризы не закончились: специальной гостьей презентации в России стала Кейт Мосс — лицо рекламной кампании Giorgio Armani осень-зима 2019/20.

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Мероприятие 21 ноября началось с визита Роберты и Кейт в ЦУМ, где гостьи посетили поп-ап инсталляцию, посвященную выходу новой модели сумки. После этого в бутике Giorgio Armani на Третьяковском проезде состоялась официальная презентация La Prima, а также специальный показ текущей коллекции одежды бренда.

Вечер продолжился закрытым ужином в ресторане Cristal Room Baccarat, где гостям были представлены лучшие образы из коллекции Giorgio Armani Rhapsody in Blue под аккомпанемент живой музыки. Там же у Кейт и Роберты была возможность познакомиться с московскими селебрити. Мероприятие посетили Тина Канделаки, Дарья Мороз, Елена Летучая, Мария Мельникова, Юля Паршута, Ясмина Муратович, Мария Федорова, Ксения Соловьева и другие.

1 2 3 ... 36 Кейт Мосс (серьги Messika, макияж Armani Beauty) и Роберта Армани (макияж Armani Beauty)

Отметим, что многие гостьи в этот вечер появились в нарядах Giorgio Armani. Так, в образах из новой коллекции блистали Марина Александрова, Илона Столье, Наталья Якимчик, Ясмина Муратович, Анна Ивченко, Дарья Мороз, Роберта Армани и, конечно, Кейт Мосс.