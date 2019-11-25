Назад в будущее: Кети Топурия, Анна Седокова, Ирина Нельсон и другие артисты встретили Новый 2020 год

24 ноября в Vegas Кунцево прошла новогодняя дискотека «Танцы! Елка! Муз-ТВ», запись которой будет транслироваться на телеканале 1 января 2020 года. В праздничном концерте приняли участие Анна Седокова, Диана Арбенина, Кети Топурия и другие артисты.

Кети Топурия

До Нового года осталось чуть меньше 40 дней, однако звезды уже вовсю погрузились в праздничную атмосферу, ведь начались съемки новогодних передач и концертов. 24 ноября артисты встретились на одной из таких: в Vegas Кунцево прошла дискотека «Танцы! Елка! Муз-ТВ».



В концерте приняли участие Анна Седокова, Бьянка, группа A'Studio, Диана Арбенина, группа Artik&Asti, Елена Темникова, Ирина Дубцова (кстати, в том же наряде, что и вчера на «Золотом граммофоне»), Ирина Нельсон, Митя Фомин, Анна Семенович, Ольга Серябкина, Звонкий, Юлианна Караулова, группа «Фабрика» и многие другие.

Артисты не только исполнили свои хиты на сцене, но и отпраздновали наступление 2020 года — с шампанским, загадыванием желаний, бенгальскими огнями, конфетти и, конечно, елкой. Зрители, которых, к слову, насчитывалось несколько тысяч, тоже прониклись праздничной атмосферой. Ну а 1 января у всех них будет возможность увидеть себя на телеканале Муз-ТВ, ведь там покажут запись этого концерта.