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Маленькие Эльзы: дочки Хилькевич, Борщевой и Мухаметова нарядились в принцесс на премьере «Холодного сердца 2»

В минувшие выходные в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера мультика «Холодное сердце 2». Показ посетили звездные родители с детьми.
Анна Хилькевич с дочерью Арианной
Анна Хилькевич с дочерью Арианной

В 2013 году на большие экраны вышел мультфильм «Холодное сердце» и сразу завоевал многомиллионную аудиторию, причем не только среди детей, но и среди взрослых. Прошло шесть лет, и Disney наконец представляет вторую часть истории о двух сестрах — Эльзе и Анне. 

На днях в кинотеатре «Октябрь» прошла российская премьера мультика. Картину гостям представили гендиректор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и артисты дубляжа, подарившие голоса любимым персонажам: Анна Бутурлина (голос Эльзы), Наталия Быстрова (голос Анны), Андрей Бирин (голос Кристоффа), а также Сергей Пенкин (голос Олафа).

Первыми зрителями нового анимационного приключения стали Елена Пинская-Вакуленко с дочкой, Андрей Мерзликин с семьей, Екатерина Вилкова с детьми, Елена Летучая, Анна Хилькевич с дочкой, Арсений и Артем Аршавины и другие. 

Интересно, что в этот вечер многие юные поклонницы Эльзы и Анны вышли на красную дорожку в платьях как у мультяшных сестер. Так, в нарядах принцесс блистали дочери Анны Хилькевич, Елены Борщевой, Сергея Пенкина и Риналя Мухаметова. 

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25 ноября 2019
Текст Саша Белая
Фото Пресс-служба Disney

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