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«Суперженщины» Утяшева, Ходченкова и Летучая вышли в свет, сверкая бриллиантами и безупречными улыбками

27 ноября в Особняке на Волхонке прошла церемония награждения премии GQ Super Women. «Суперженщинами» в разных категориях были названы Полина Гагарина, Татьяна Бакальчук, Ирина Винер-Усманова и другие.
Полина Гагарина
Полина Гагарина

Бесспорно, женщины сегодня могут все. Мы успеваем вести быт, растить детей, работать, создавать что-то новое, любить, заботиться о себе. Именно поэтому GQ в прошлом году учредил премию Super Women, чтобы отметить заслуги женщин в самых разных областях. 

27 ноября 2019-го состоялась уже вторая церемония награждения. В Особняке на Волхонке собрались представительницы спорта, кино, бизнеса и шоу-биза.

В роскошных нарядах, сверкая бриллиантами, блистали Елена Летучая, Ляйсан Утяшева, Наталья Бардо, Светлана Ходченкова, Альбина Джанабаева, Анна Чиповская и многие другие.

Анна Чиповская
Аня Чиповская

А, например, Виктория Шелягова привлекла наше внимание тем, что для выхода в свет выбрала платье, которое неделю назад мы видели на Дарье Коноваловой во время Бала дебютанток Tatler. По-вашему, кому оно идет больше? 

Виктория Шелягова
Виктория Шелягова

Отметим и то, что многие девушки в этот вечер сделали ставку на наряды с открытыми плечами и выразительным декольте. Беспроигрышный вариант!

Ведущим церемонии награждения стал Игорь Верник.

Открывала вечер номинация «Шоу-бизнес», и статуэтка в ней была вручена Нателле Крапивиной. Стоя у микрофона, продюсер призналась, что это первая ее личная награда за столько лет работы. Почетную и важную для себя победу Нателла под одобрительные аплодисменты зала посвятила дочери. Также в своей короткой речи Крапивина упомянула и Светлану Лободу, давая понять, что в их деловых и дружеских отношениях все прекрасно. 

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева

«Суперженщинами» в этот вечер также были названы Полина Гагарина — за силу внутренней красоты, Татьяна Бакальчук — за успешное развитие Wildberries и Ирина Винер-Усманова — за неоценимый вклад в отечественный спорт.

С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже: 

«Благотворительность» — Алена Куратова и Ксения Раппопорт, фонд «Дети-Бабочки»

«Онлайн-бизнес» — Татьяна Бакальчук, Wildberries

«Оффлайн-бизнес» — Лилит Адибекян, Галереи «Времена года»

«Спорт» — Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики 

«Кино» — Нигина Сайфуллаева, режиссер 

«Театр» — Марина Брусникина, театр «Практика»

«Арт» — Тереза Мавика, Foundation

«Шоу-бизнес» — Нателла Крапивина, продюсер 

«Медиа» — Галина Тимченко, Meduza

Спец.номинация «Сила внутренней красоты» — Полина Гагарина  

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28 ноября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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