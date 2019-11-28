«Суперженщины» Утяшева, Ходченкова и Летучая вышли в свет, сверкая бриллиантами и безупречными улыбками

Бесспорно, женщины сегодня могут все. Мы успеваем вести быт, растить детей, работать, создавать что-то новое, любить, заботиться о себе. Именно поэтому GQ в прошлом году учредил премию Super Women, чтобы отметить заслуги женщин в самых разных областях.
В роскошных нарядах, сверкая бриллиантами, блистали Елена Летучая, Ляйсан Утяшева, Наталья Бардо, Светлана Ходченкова, Альбина Джанабаева, Анна Чиповская и многие другие.
А, например, Виктория Шелягова привлекла наше внимание тем, что для выхода в свет выбрала платье, которое неделю назад мы видели на Дарье Коноваловой во время Бала дебютанток Tatler. По-вашему, кому оно идет больше?
Отметим и то, что многие девушки в этот вечер сделали ставку на наряды с открытыми плечами и выразительным декольте. Беспроигрышный вариант!
Открывала вечер номинация «Шоу-бизнес», и статуэтка в ней была вручена Нателле Крапивиной. Стоя у микрофона, продюсер призналась, что это первая ее личная награда за столько лет работы. Почетную и важную для себя победу Нателла под одобрительные аплодисменты зала посвятила дочери. Также в своей короткой речи Крапивина упомянула и Светлану Лободу, давая понять, что в их деловых и дружеских отношениях все прекрасно.
«Суперженщинами» в этот вечер также были названы Полина Гагарина — за силу внутренней красоты, Татьяна Бакальчук — за успешное развитие Wildberries и Ирина Винер-Усманова — за неоценимый вклад в отечественный спорт.
С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:
«Благотворительность» — Алена Куратова и Ксения Раппопорт, фонд «Дети-Бабочки»
«Онлайн-бизнес» — Татьяна Бакальчук, Wildberries
«Оффлайн-бизнес» — Лилит Адибекян, Галереи «Времена года»
«Спорт» — Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики
«Кино» — Нигина Сайфуллаева, режиссер
«Театр» — Марина Брусникина, театр «Практика»
«Арт» — Тереза Мавика, Foundation
«Шоу-бизнес» — Нателла Крапивина, продюсер
«Медиа» — Галина Тимченко, Meduza
Спец.номинация «Сила внутренней красоты» — Полина Гагарина