«Суперженщины» Утяшева, Ходченкова и Летучая вышли в свет, сверкая бриллиантами и безупречными улыбками

27 ноября в Особняке на Волхонке прошла церемония награждения премии GQ Super Women. «Суперженщинами» в разных категориях были названы Полина Гагарина, Татьяна Бакальчук, Ирина Винер-Усманова и другие.

Полина Гагарина

Бесспорно, женщины сегодня могут все. Мы успеваем вести быт, растить детей, работать, создавать что-то новое, любить, заботиться о себе. Именно поэтому GQ в прошлом году учредил премию Super Women, чтобы отметить заслуги женщин в самых разных областях.

27 ноября 2019-го состоялась уже вторая церемония награждения. В Особняке на Волхонке собрались представительницы спорта, кино, бизнеса и шоу-биза.

В роскошных нарядах, сверкая бриллиантами, блистали Елена Летучая, Ляйсан Утяшева, Наталья Бардо, Светлана Ходченкова, Альбина Джанабаева, Анна Чиповская и многие другие.

Аня Чиповская

А, например, Виктория Шелягова привлекла наше внимание тем, что для выхода в свет выбрала платье, которое неделю назад мы видели на Дарье Коноваловой во время Бала дебютанток Tatler. По-вашему, кому оно идет больше?

Виктория Шелягова

Отметим и то, что многие девушки в этот вечер сделали ставку на наряды с открытыми плечами и выразительным декольте. Беспроигрышный вариант!

Ведущим церемонии награждения стал Игорь Верник.

Открывала вечер номинация «Шоу-бизнес», и статуэтка в ней была вручена Нателле Крапивиной. Стоя у микрофона, продюсер призналась, что это первая ее личная награда за столько лет работы. Почетную и важную для себя победу Нателла под одобрительные аплодисменты зала посвятила дочери. Также в своей короткой речи Крапивина упомянула и Светлану Лободу, давая понять, что в их деловых и дружеских отношениях все прекрасно.

Ляйсан Утяшева

«Суперженщинами» в этот вечер также были названы Полина Гагарина — за силу внутренней красоты, Татьяна Бакальчук — за успешное развитие Wildberries и Ирина Винер-Усманова — за неоценимый вклад в отечественный спорт.

С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:



«Благотворительность» — Алена Куратова и Ксения Раппопорт, фонд «Дети-Бабочки»



«Онлайн-бизнес» — Татьяна Бакальчук, Wildberries



«Оффлайн-бизнес» — Лилит Адибекян, Галереи «Времена года»



«Спорт» — Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики



«Кино» — Нигина Сайфуллаева, режиссер



«Театр» — Марина Брусникина, театр «Практика»



«Арт» — Тереза Мавика, Foundation



«Шоу-бизнес» — Нателла Крапивина, продюсер



«Медиа» — Галина Тимченко, Meduza



Спец.номинация «Сила внутренней красоты» — Полина Гагарина