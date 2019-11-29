Крепкие объятия Нади Песковой и Гном Гномыча умилили всех гостей модного показа Яны Рудковской

28 ноября в самом сердце столицы на Малой Ордынке прошел детский модный показ Magic Moments. В фэшн-шоу приняли участие дочки и сыновья российских звезд.

Яна Рудковская

Всем известно, что Яна Рудковская активно развивает модельное агентство Top Mini Star Models, куда входят самые знаменитые дети фэшн-индустрии. 28 ноября продюсер собрала светскую Москву на показе Magic Moments бутика «Даниэль».



В сказочно украшенном пространстве на Малой Ордынке собрались Зара, Юлианна Караулова, Милана Тюльпанова, Елена Кулецкая, Юлия Барановская, Маша Федорова и другие.

Юлия Барановская с сыном Арсением

Среди моделей показа было много звездных детей. По традиции открывал фэшн-шоу Гном Гномыч. Также по подиуму в этот вечер прошлись Надя Пескова, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Арсений Аршавин, Алиса Брострем и другие.

Юные модели продемонстрировали наряды, которые отлично подойдут для новогодних утренников и самого празднования в ночь на 1 января, а также стильные повседневные образы и верхнюю одежду.