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Крепкие объятия Нади Песковой и Гном Гномыча умилили всех гостей модного показа Яны Рудковской

28 ноября в самом сердце столицы на Малой Ордынке прошел детский модный показ Magic Moments. В фэшн-шоу приняли участие дочки и сыновья российских звезд.  
Яна Рудковская
Яна Рудковская

Всем известно, что Яна Рудковская активно развивает модельное агентство Top Mini Star Models, куда входят самые знаменитые дети фэшн-индустрии. 28 ноября продюсер собрала светскую Москву на показе Magic Moments бутика «Даниэль». 

В сказочно украшенном пространстве на Малой Ордынке собрались Зара, Юлианна Караулова, Милана Тюльпанова, Елена Кулецкая, Юлия Барановская, Маша Федорова и другие. 

Юлия Барановская с сыном Арсением
Юлия Барановская с сыном Арсением

Среди моделей показа было много звездных детей. По традиции открывал фэшн-шоу Гном Гномыч. Также по подиуму в этот вечер прошлись Надя Пескова, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Арсений Аршавин, Алиса Брострем и другие. 

Юные модели продемонстрировали наряды, которые отлично подойдут для новогодних утренников и самого празднования в ночь на 1 января, а также стильные повседневные образы и верхнюю одежду. 

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29 ноября 2019
Текст Саша Белая
Фото Пресс-служба

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Дети милые, симпатичные, но совершенно обычные, красивых и интересных лиц там нет. Ну и какие нафиг модели? Но за бабло как угодно назовут. Молодец Рудковская, делает деньги на родительском тщеславии. И о своем тщеславии не забыла - Гнома пристроила))

  • Постричь бы мальчика по модному и что б улыбался, неприятно на него смотреть. Это, конечно, не его вина, поводов для улыбки особо видимо и нет, но ещё чуть-чуть и упущено будет насовсем.

  • Бедный Гномыч в спортивном костюме Гуччи, как гопник с района. Вот, у Барановской мальчик хорошо одет.

  • Пора Петицию писать, чтобы рудковская отстала от ребенка.На него смотреть больно.

  • Гость

    Дети милые, симпатичные, но совершенно обычные, красивых и интересных лиц там нет. Ну и какие нафиг модели? Но за бабло как угодно назовут. Молодец Рудковская, делает деньги на родительском тщеславии. И о своем тщеславии не забыла - Гнома пристроила))

    Вы нынешних моделей видели? Я была на неделе мод, одна другой уродливее, модельеры соревнуются, кто страшнее нашел. Только бы детей это не касалось. Дело не в красоте, а в улыбках детей. Гном этот злобный, с полным ненависти взглядом. Реально, жалкое зрелище.

  • Как можно своего сына обзывать "гномом" ???Кто-нибудь знает настоящее имя мальчика?

  • какие красивые дети у Киркорова!

  • Ну какой он гном? Издевательство над ребенком! Саша, его зовут Саша. Назовите ребенка и он заулыбается.

  • Какие милые детки-все!

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Гость 2019-11-23 16:19:00
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Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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