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Олеся Судзиловская, Оксана Федорова и другие звезды узнали лучшие ароматы этого года

На днях в Москве прошла церемония награждения победителей премии «Аромат года» по версии российского Парфюмерного клуба FiFi. Самыми первыми о трендовых композициях узнали звездные друзья клуба. 
 
 

27 ноября в столичном ресторане «Турандот» прошла церемония награждения победителей премии «Аромат года — FiFi Russian Fragrance Awards 2019». В этом году премия состоялась в юбилейный, десятый раз. 

«Мы не случайно выбрали для проведения главного парфюмерного события года это место. Именно здесь в 2009 году, при содействии The Fragrance Foundation, мы провели первую церемонию чествования победителей», — вспоминает Директор Парфюмерного клуба России Марианна Пенькова.

На мероприятии собралось множество отечественных и зарубежных парфюмеров, претендующих на главные награды. Особым гостем премии стал американский манекенщик Крис Коллинз, известный по сотрудничеству с Домом моды Ralph Lauren. Сейчас Крис развивает свой собственный парфюмерный бренд World of Chris Collins. 

Некоторые из ароматов-победителей премии
Некоторые из ароматов-победителей премии

Также почетными гостями мероприятия стали телеведущая Оксана Федорова, актрисы Олеся Судзиловская и Елена Захарова, режиссер Борис Грачевский с супругой Екатериной Белоцерковской и многие другие. 

Парфюмером года по версии FiFi Russia 2019 стала Натали Фейстхауэр, которая уже более 30 лет создает легендарные ароматы для Cartier, Hermes, Lancome, Chopard, Hugo Boss, Versace и десятков других престижных марок.

Кстати, композиция Fluo_Ral от Nomenclature авторства Натали стала лучшей в категории эксклюзивных нишевых ароматов. 

Наград удостоились многочисленные композиции в двух категориях: популярной бюджетной и престижной селективной.

Также почетные награды получили новинки нишевой парфюмерии. В этом разделе была вручена даже специальная награда за лучший ароматный дуэт. Им стали композиции Just и Married от Franck Boclet, посвященные одному из самых счастливых дней в жизни многих из нас — свадебному торжеству.


Лучшими композициями в селективном сегменте были признаны:

Artistic Niche — Experimentum Crucis, Etat Libre D’Orange
Unique Niche — Draconis, Tiziana Terenzi
Exclusive Niche – Fluo_Ral, Nomenclature
Luxe — Idole, Lancome
Prestige Femme — Beautiful Day, Castelbajac
Prestige Homme — Urban Hero, Jimmy Choo
Niche Duet — Just & Married, Franck Boclet
Niche Collection — Anima Mundi, Ankh Sun Amon, Pompeii, Isvara, Dusara, Tikal, Triskell
Niche Breakthrough Of The Year — Ani, Nishane
Niche Customer Choice — Le Pavillon D'or, Parfums Dusita
Prestige Concept — Libre, Yves Saint Laurent
Prestige Packaging — Pacollection Erotic Me, Paco Rabanne

Лучшими композициями в популярном сегменте были признаны: 

Life Style Femme — Magnetista, Oriflame
Life Style Homme — On My Way, La Liberte, Alan Bray
Local Premium Femme — Cassis Jamming, Water Stories
Local Premium Homme — Viking, Faberlic
Mass Market Femme — Russian Flowers Exciting, Sergio Nero 
Mass Market Homme — Life Is Kaif, Kaif Parfum
Popular Collection — La Collection Parfums, Cuir De Nuit, Matin Blanc, Nouveau Genre, Yves Rocher
Popular Breakthrough Of The Year — First Edition, Night Out & One Day One Night, NL
Popular Customer Choice — Libido, Аю Dreams
Popular Concept — Viking & Valkyrie, Faberlic
Popular Packaging — Hypebae & Hypebeast 
Baby Perfume — Катерок «Гордый» & Катерок «Звездный», Brian Bossengton

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29 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Оксана Федорова, Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Борис Грачевский, Екатерина Стриженова, Эмма Салимова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Федорова как всегда полнейшая безкусица. Захарова и Стриженова туда же.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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