Олеся Судзиловская, Оксана Федорова и другие звезды узнали лучшие ароматы этого года

27 ноября в столичном ресторане «Турандот» прошла церемония награждения победителей премии «Аромат года — FiFi Russian Fragrance Awards 2019». В этом году премия состоялась в юбилейный, десятый раз.
На мероприятии собралось множество отечественных и зарубежных парфюмеров, претендующих на главные награды. Особым гостем премии стал американский манекенщик Крис Коллинз, известный по сотрудничеству с Домом моды Ralph Lauren. Сейчас Крис развивает свой собственный парфюмерный бренд World of Chris Collins.
Также почетными гостями мероприятия стали телеведущая Оксана Федорова, актрисы Олеся Судзиловская и Елена Захарова, режиссер Борис Грачевский с супругой Екатериной Белоцерковской и многие другие.
Кстати, композиция Fluo_Ral от Nomenclature авторства Натали стала лучшей в категории эксклюзивных нишевых ароматов.
Наград удостоились многочисленные композиции в двух категориях: популярной бюджетной и престижной селективной.
Также почетные награды получили новинки нишевой парфюмерии. В этом разделе была вручена даже специальная награда за лучший ароматный дуэт. Им стали композиции Just и Married от Franck Boclet, посвященные одному из самых счастливых дней в жизни многих из нас — свадебному торжеству.
Лучшими композициями в селективном сегменте были признаны:
Artistic Niche — Experimentum Crucis, Etat Libre D’Orange
Unique Niche — Draconis, Tiziana Terenzi
Exclusive Niche – Fluo_Ral, Nomenclature
Luxe — Idole, Lancome
Prestige Femme — Beautiful Day, Castelbajac
Prestige Homme — Urban Hero, Jimmy Choo
Niche Duet — Just & Married, Franck Boclet
Niche Collection — Anima Mundi, Ankh Sun Amon, Pompeii, Isvara, Dusara, Tikal, Triskell
Niche Breakthrough Of The Year — Ani, Nishane
Niche Customer Choice — Le Pavillon D'or, Parfums Dusita
Prestige Concept — Libre, Yves Saint Laurent
Prestige Packaging — Pacollection Erotic Me, Paco Rabanne
Лучшими композициями в популярном сегменте были признаны:
Life Style Femme — Magnetista, Oriflame
Life Style Homme — On My Way, La Liberte, Alan Bray
Local Premium Femme — Cassis Jamming, Water Stories
Local Premium Homme — Viking, Faberlic
Mass Market Femme — Russian Flowers Exciting, Sergio Nero
Mass Market Homme — Life Is Kaif, Kaif Parfum
Popular Collection — La Collection Parfums, Cuir De Nuit, Matin Blanc, Nouveau Genre, Yves Rocher
Popular Breakthrough Of The Year — First Edition, Night Out & One Day One Night, NL
Popular Customer Choice — Libido, Аю Dreams
Popular Concept — Viking & Valkyrie, Faberlic
Popular Packaging — Hypebae & Hypebeast
Baby Perfume — Катерок «Гордый» & Катерок «Звездный», Brian Bossengton