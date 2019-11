Олеся Судзиловская, Оксана Федорова и другие звезды узнали лучшие ароматы этого года

На днях в Москве прошла церемония награждения победителей премии «Аромат года» по версии российского Парфюмерного клуба FiFi. Самыми первыми о трендовых композициях узнали звездные друзья клуба.

27 ноября в столичном ресторане «Турандот» прошла церемония награждения победителей премии «Аромат года — FiFi Russian Fragrance Awards 2019». В этом году премия состоялась в юбилейный, десятый раз.

«Мы не случайно выбрали для проведения главного парфюмерного события года это место. Именно здесь в 2009 году, при содействии The Fragrance Foundation, мы провели первую церемонию чествования победителей», — вспоминает Директор Парфюмерного клуба России Марианна Пенькова.

На мероприятии собралось множество отечественных и зарубежных парфюмеров, претендующих на главные награды. Особым гостем премии стал американский манекенщик Крис Коллинз, известный по сотрудничеству с Домом моды Ralph Lauren. Сейчас Крис развивает свой собственный парфюмерный бренд World of Chris Collins.

Некоторые из ароматов-победителей премии

Также почетными гостями мероприятия стали телеведущая Оксана Федорова, актрисы Олеся Судзиловская и Елена Захарова, режиссер Борис Грачевский с супругой Екатериной Белоцерковской и многие другие.

Парфюмером года по версии FiFi Russia 2019 стала Натали Фейстхауэр, которая уже более 30 лет создает легендарные ароматы для Cartier, Hermes, Lancome, Chopard, Hugo Boss, Versace и десятков других престижных марок.

Кстати, композиция Fluo_Ral от Nomenclature авторства Натали стала лучшей в категории эксклюзивных нишевых ароматов.

Наград удостоились многочисленные композиции в двух категориях: популярной бюджетной и престижной селективной.

Также почетные награды получили новинки нишевой парфюмерии. В этом разделе была вручена даже специальная награда за лучший ароматный дуэт. Им стали композиции Just и Married от Franck Boclet, посвященные одному из самых счастливых дней в жизни многих из нас — свадебному торжеству.





Лучшими композициями в селективном сегменте были признаны:



Artistic Niche — Experimentum Crucis, Etat Libre D’Orange

Unique Niche — Draconis, Tiziana Terenzi

Exclusive Niche – Fluo_Ral, Nomenclature

Luxe — Idole, Lancome

Prestige Femme — Beautiful Day, Castelbajac

Prestige Homme — Urban Hero, Jimmy Choo

Niche Duet — Just & Married, Franck Boclet

Niche Collection — Anima Mundi, Ankh Sun Amon, Pompeii, Isvara, Dusara, Tikal, Triskell

Niche Breakthrough Of The Year — Ani, Nishane

Niche Customer Choice — Le Pavillon D'or, Parfums Dusita

Prestige Concept — Libre, Yves Saint Laurent

Prestige Packaging — Pacollection Erotic Me, Paco Rabanne



Лучшими композициями в популярном сегменте были признаны:



Life Style Femme — Magnetista, Oriflame

Life Style Homme — On My Way, La Liberte, Alan Bray

Local Premium Femme — Cassis Jamming, Water Stories

Local Premium Homme — Viking, Faberlic

Mass Market Femme — Russian Flowers Exciting, Sergio Nero

Mass Market Homme — Life Is Kaif, Kaif Parfum

Popular Collection — La Collection Parfums, Cuir De Nuit, Matin Blanc, Nouveau Genre, Yves Rocher

Popular Breakthrough Of The Year — First Edition, Night Out & One Day One Night, NL

Popular Customer Choice — Libido, Аю Dreams

Popular Concept — Viking & Valkyrie, Faberlic

Popular Packaging — Hypebae & Hypebeast

Baby Perfume — Катерок «Гордый» & Катерок «Звездный», Brian Bossengton