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Алсу, Слава, Жасмин, Татьяна Терешина и другие звездные мамы вывели в свет красавиц-дочерей

1 декабря в Москве прошла премия Fashion People Awards Kids. Гостями мероприятия стали звездные мамы с детьми.
Зара
Зара

1 декабря в ресторане Backstage прошла первая церемония вручения детской премии Fashion People Awards Kids 2019. 

Гостями премии стали звездные родители с детьми. Особенно эта премия запомнилась эффектными выходами мам и дочерей. Так, на красной дорожке блистали Слава и ее старшая дочь Саша, Алсу с дочкой Микеллой, Жасмин с дочерью Маргаритой, Татьяна Терешина с дочкой Арис и многие другие. 

Звездами вечера также стали Борис Грачевский и его жена Екатерина. Оказывается, знаменитости совсем скоро станут родителями: супруга режиссера продемонстрировала заметно округлившийся живот. Для художественного руководителя «Ералаша» этот ребенок будет четвертый. 

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01 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • У Жасмин красавица-дочь? Реально?

  • У Барановской это красавица дочь?) Шутка. Мне они единственные понравились. Зара заметно постарела и как-то пожухла.

  • опять премия!?

  • а в этот раз Микелле что прикупили в подарок? какую премию?

  • Очень постарела Слава. Даже не узнала ее. Дочь -красотка. Лучшая копия мамы

  • На удивление понравилась Катя Лель

  • На удивление понравилась Катя Лель

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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