Алсу, Слава, Жасмин, Татьяна Терешина и другие звездные мамы вывели в свет красавиц-дочерей

1 декабря в Москве прошла премия Fashion People Awards Kids. Гостями мероприятия стали звездные мамы с детьми.

Зара

1 декабря в ресторане Backstage прошла первая церемония вручения детской премии Fashion People Awards Kids 2019.



Гостями премии стали звездные родители с детьми. Особенно эта премия запомнилась эффектными выходами мам и дочерей. Так, на красной дорожке блистали Слава и ее старшая дочь Саша, Алсу с дочкой Микеллой, Жасмин с дочерью Маргаритой, Татьяна Терешина с дочкой Арис и многие другие.

Звездами вечера также стали Борис Грачевский и его жена Екатерина. Оказывается, знаменитости совсем скоро станут родителями: супруга режиссера продемонстрировала заметно округлившийся живот. Для художественного руководителя «Ералаша» этот ребенок будет четвертый.