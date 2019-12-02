Агата Муцениеце подружилась с Дарьей Мороз, которую в Сети подозревают в тайном романе с Павлом Прилучным

В минувшие выходные в Лондоне прошла церемония вручения премии «Золотой Единорог». Столицу Англии посетили Дарья Мороз, Агата Муцениеце, Марина Зудина с дочкой, Данила Козловский, Сабина Ахмедова и многие другие.

Светлана Ходченкова

«Золотой Единорог» — это премия за достижения в области российского кино, которую присуждает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. 30 ноября престижная награда была вручена уже в четвертый раз. Городом проведения как всегда был выбран Лондон.

В столицу Англии прилетел целый десант отечественных знаменитостей.

Церемонию награждения посетили Светлана Ходченкова, Равшана Куркова, Александр Петров, Марина Зудина, Михаил Зыгарь, Светлана Камынина, Янина Студилина, Алексей Учитель и многие другие.

Равшана Куркова

В Лондон также прилетели Агата Муцениеце и Дарья Мороз. Судя по их инстаграм-историям, актрисы много времени проводили вдвоем, на красной дорожке также позировали вместе. Интернет-пользователи удивились такой дружбе, ведь буквально на днях в Сети пронесся слух о том, что Павел Прилучный изменяет Агате именно с Дарьей. Кажется, Муцениеце полностью доверяет супругу и не желает ставить под сомнение его верность, основываясь лишь на домыслах подписчиков.

Агата Муцениеце и Дарья Мороз

Две номинации «Золотого Единорога» были посвящены зарубежным фильмам о нашей стране, ее культуре, истории и литературе. Картины в этой категории судит уже российское жюри. Председателем коллегии стал Данила Козловский. Интересно, что в прошлом году актер посетил премию вместе с Ольгой Зуевой, однако в этом году прилетел в Лондон один. Многие связали этот факт с недавними слухами о беременности актрисы, предположив, что она действительно в положении и не хочет это афишировать.

Данила Козловский

Ведущими церемонии стали Светлана Ходченкова и Михаил Зыгарь. В рамках мероприятия по сложившейся традиции прошел благотворительный аукцион в поддержку фонда «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. С молотка ушли шесть лотов, за которые было выручено свыше 50 000 фунтов стерлингов (чуть больше четырех миллионов рублей) на развитие программ Фонда.

В этом году на соискание премии было подано 324 заявки.

Обладателями «Золотого Единорога» стали:



Лучший фильм — «Ван Гоги», режиссер и автор сценария Сергей Ливнев;

Лучший сценарий — «Юморист», авторы сценария Михаил Идов, Лили Идова;

Лучший актер — Даниэль Ольбрыхский, «Ван Гоги»;

Лучшая актриса — Анна Михалкова, «Давай разведемся»;

Лучший дебют — «Юморист», режиссер Михаил Идов;

Лучший восходящий талант — Алена Михайлова, «Люби их всех»;

Приз генерального продюсера — Мария Лобанова, «Успех».

Светлана Ходченкова и Михаил Зыгарь

Российское жюри распределило призы следующим образом:



Лучший документальный фильм о России — «Буратино», режиссер Саша Слободяник (США, 2019);

Лучший иностранный фильм с российской тематикой — «Гив ми либерти», режиссер К. Михановский, (США, 2019).

Малое жюри вручило следующие награды:



Лучший документальный фильм — «Дело Собчака», режиссер Вера Кричевская;

Лучший анимационный фильм — «Снежная королева. Зазеркалье», режиссеры А. Цицилин, Р.Ленс;

Лучший короткометражный фильм — «Белым по черному», режиссер Антон Мамыкин;

Лучший экологический фильм — «Отец Байкал», режиссер Марина Мария Мельник.