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Агата Муцениеце подружилась с Дарьей Мороз, которую в Сети подозревают в тайном романе с Павлом Прилучным

В минувшие выходные в Лондоне прошла церемония вручения премии «Золотой Единорог». Столицу Англии посетили Дарья Мороз, Агата Муцениеце, Марина Зудина с дочкой, Данила Козловский, Сабина Ахмедова и многие другие. 
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

«Золотой Единорог» — это премия за достижения в области российского кино, которую присуждает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. 30 ноября престижная награда была вручена уже в четвертый раз. Городом проведения как всегда был выбран Лондон.

В столицу Англии прилетел целый десант отечественных знаменитостей.

Церемонию награждения посетили Светлана Ходченкова, Равшана Куркова, Александр Петров, Марина Зудина, Михаил Зыгарь, Светлана Камынина, Янина Студилина, Алексей Учитель и многие другие.

Равшана Куркова
Равшана Куркова

В Лондон также прилетели Агата Муцениеце и Дарья Мороз. Судя по их инстаграм-историям, актрисы много времени проводили вдвоем, на красной дорожке также позировали вместе. Интернет-пользователи удивились такой дружбе, ведь буквально на днях в Сети пронесся слух о том, что Павел Прилучный изменяет Агате именно с Дарьей. Кажется, Муцениеце полностью доверяет супругу и не желает ставить под сомнение его верность, основываясь лишь на домыслах подписчиков. 

Агата Муцениеце и Дарья Мороз
Агата Муцениеце и Дарья Мороз

Две номинации «Золотого Единорога» были посвящены зарубежным фильмам о нашей стране, ее культуре, истории и литературе. Картины в этой категории судит уже российское жюри. Председателем коллегии стал Данила Козловский. Интересно, что в прошлом году актер посетил премию вместе с Ольгой Зуевой, однако в этом году прилетел в Лондон один. Многие связали этот факт с недавними слухами о беременности актрисы, предположив, что она действительно в положении и не хочет это афишировать. 

Данила Козловский
Данила Козловский

Ведущими церемонии стали Светлана Ходченкова и Михаил Зыгарь. В рамках мероприятия по сложившейся традиции прошел благотворительный аукцион в поддержку фонда «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. С молотка ушли шесть лотов, за которые было выручено свыше 50 000 фунтов стерлингов (чуть больше четырех миллионов рублей) на развитие программ Фонда. 

В этом году на соискание премии было подано 324 заявки.

Обладателями «Золотого Единорога» стали: 

Лучший фильм — «Ван Гоги», режиссер и автор сценария Сергей Ливнев; 
Лучший сценарий — «Юморист», авторы сценария Михаил Идов, Лили Идова;  
Лучший актер — Даниэль Ольбрыхский, «Ван Гоги»; 
Лучшая актриса — Анна Михалкова, «Давай разведемся»;  
Лучший дебют — «Юморист», режиссер Михаил Идов;   
Лучший восходящий талант — Алена Михайлова, «Люби их всех»; 
Приз генерального продюсера — Мария Лобанова, «Успех».

Светлана Ходченкова и Михаил Зыгарь
Светлана Ходченкова и Михаил Зыгарь

Российское жюри распределило призы следующим образом:

Лучший документальный фильм о России — «Буратино», режиссер Саша Слободяник (США, 2019); 
Лучший иностранный фильм с российской тематикой — «Гив ми либерти», режиссер К. Михановский, (США, 2019).

Малое жюри вручило следующие награды:

Лучший документальный фильм — «Дело Собчака», режиссер Вера Кричевская;  
Лучший анимационный фильм — «Снежная королева. Зазеркалье», режиссеры А. Цицилин, Р.Ленс; 
Лучший короткометражный фильм — «Белым по черному», режиссер Антон Мамыкин; 
Лучший экологический фильм — «Отец Байкал», режиссер Марина Мария Мельник.

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02 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Геннадий Авраменко

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Прилучный конечно не производит впечатления порядочного семьянина. Плюс чувствуется власть. Затюкал бедную Агату, а она только детей как из пулемета. И карьеру забросила и дома не очень обстановка

  • неее, сомневаюсь, что он опустится до такой не симпатичной мадам..

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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