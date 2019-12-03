Суперстройная Лолита затмила всех гостей и победителей премии «Золотой хит»

В первых числах декабря состоялось вручение первой национальной музыкальной премии от канала Music Box. Мероприятие прошло в стиле «Золотого века», и гостям нужно было сильно постараться, чтобы соблюсти дресс-код.
Так, среди других можно выделить Ольгу Бузову, Анжелику Агурбаш, Стаса Костюшкина, Зару, Жасмин, певицу Славу. Однако все внимание зрителей было приковано к ведущим вечера, а точнее к Лолите.
К слову, Лолита была удостоена премии Music Box. Среди тех, кто также получил статуэтку, оказались певица Согдиана, Анжелика Агурбаш, Митя Фомин, Катя Лель, Денис Клявер, Зара и другие звезды.