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Суперстройная Лолита затмила всех гостей и победителей премии «Золотой хит»

2 декабря состоялась премия «Золотой хит» канала Music Box. Мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, но все они померкли на фоне похудевшей Лолиты в эффектном «голом» комбинезоне.
Ольга Бузова
Ольга Бузова

В первых числах декабря состоялось вручение первой национальной музыкальной премии от канала Music Box. Мероприятие прошло в стиле «Золотого века», и гостям нужно было сильно постараться, чтобы соблюсти дресс-код. 

Николай Басков и Лолита
Николай Басков и Лолита

Так, среди других можно выделить Ольгу Бузову, Анжелику Агурбаш, Стаса Костюшкина, Зару, Жасмин, певицу Славу. Однако все внимание зрителей было приковано к ведущим вечера, а точнее к Лолите.

Похудевшая после развода с Дмитрием Ивановым певица появилась на сцене в кружевном боди и прозрачном комбинезоне, дав поклонникам возможность рассмотреть свою стройную фигуру.

К слову, Лолита была удостоена премии Music Box. Среди тех, кто также получил статуэтку, оказались певица Согдиана, Анжелика Агурбаш, Митя Фомин, Катя Лель, Денис Клявер, Зара и другие звезды.  

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03 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Как нелепо и глупо выглядит зад в этом шифоновом прикиде. Про наряды остальных писать неохота, ничего страшного, но и ничего особенно запоминающегося. Больше удивила внезапно появившаяся Лазарева, и также внезапно появившийся герой-любовник пенсионного возраста Казаченко. Остальных мы видим ежедневно, так что не впечатлили.

  • Ну она теперь вроде как свободная женщина, невеста

  • Наряд у возлюбленной Пеьра Нарцисса это что-то

  • На самом деле золотой хит- это песня #2Маши: " мама, я танцую". но их даже нет. что за страна!

  • Бузова, как матрешка,нет, как баба на чайник... Лолита похудела, теперь зае*ет голой везде ходить

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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