3 декабря в гостинице «Метрополь» ювелирный бренд Mercury провел закрытый ужин. На мероприятии собрались звездные поклонницы бриллиантов: Вера Брежнева, Дарья Мороз, Мария Кожевникова и другие.

Вера Брежнева

До Нового года осталось меньше месяца: самое время подводить итоги. 3 декабря ювелирный бренд Mercury собрал звездных друзей в гостинице «Метрополь» на закрытом ужине, где рассказал о своих успехах и планах на будущее.

«Выгуляли» любимые украшения бренда Виктория Толстоганова, Надежда Михалкова, Дарья Мороз, Мария Кожевникова, Вера Брежнева, Марина Зудина и многие другие.

Ужин прошел в формате шоу «Вечерний Ургант» и назывался, соответственно, «Вечерний Mercury». Ведущим мероприятия, как несложно догадаться, стал Иван Ургант. А помогала ему очаровательная Алла Михеева. На сцену к Ивану вышла Вера Брежнева и после небольшого юмористического интервью исполнила свои хиты, в том числе «Бриллианты».

В этот вечер бренд не без гордости вспомнил все крупные мероприятия, которые поддерживает. Так, Mercury выступает партнером «Золотого орла», «Мисс Россия» и «Кинотавра».