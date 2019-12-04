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«Лучшие друзья девушек — это бриллианты»: Брежнева, Михалкова и Мороз вышли в свет в любимых украшениях

3 декабря в гостинице «Метрополь» ювелирный бренд Mercury провел закрытый ужин. На мероприятии собрались звездные поклонницы бриллиантов: Вера Брежнева, Дарья Мороз, Мария Кожевникова и другие. 
Вера Брежнева
Вера Брежнева

До Нового года осталось меньше месяца: самое время подводить итоги. 3 декабря ювелирный бренд Mercury собрал звездных друзей в гостинице «Метрополь» на закрытом ужине, где рассказал о своих успехах и планах на будущее. 

«Выгуляли» любимые украшения бренда Виктория Толстоганова, Надежда Михалкова, Дарья Мороз, Мария Кожевникова, Вера Брежнева, Марина Зудина и многие другие. 

Ужин прошел в формате шоу «Вечерний Ургант» и назывался, соответственно, «Вечерний Mercury». Ведущим мероприятия, как несложно догадаться, стал Иван Ургант. А помогала ему очаровательная Алла Михеева. На сцену к Ивану вышла Вера Брежнева и после небольшого юмористического интервью исполнила свои хиты, в том числе «Бриллианты». 

В этот вечер бренд не без гордости вспомнил все крупные мероприятия, которые поддерживает. Так, Mercury выступает партнером «Золотого орла», «Мисс Россия» и «Кинотавра».

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04 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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