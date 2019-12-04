Кейт Миддлтон поприветствовала Трампа, Макрона и глав других стран в эффектном зеленом платье

В минувший вторник в Лондоне открылся саммит по случаю юбилея НАТО. На пышном приеме собрались главы множества государств-членов организации, а встречали их члены британской королевской семьи.

Главы стран, входящих в НАТО

3 декабря в Лондоне открылся саммит, посвященный 70-летию со дня создания НАТО — организации Североатлантического договора, объединяющей множество стран Европы, США и Канаду.

В течение двух дней высокопоставленные члены альянса будут проводить деловые встречи и торжественные мероприятия.

В минувший вечер в Букингемском дворе состоялся официальный прием. Именитых гостей встречали Елизавета II, принцесса Анна, принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер Боулз, а также Кейт Миддлтон.

Кейт присутствовала на приеме одна. Дело в том, что на днях принц Уильям отправился с официальным визитом в Азию.

Королевская особа много улыбалась и общалась с высокопоставленными гостями дворца.

Кстати, принц Гарри и Меган Маркл тоже должны были присутствовать на этом важном мероприятии. Но недавно, на фоне скандалов со СМИ, супруги взяли отпуск и уехали в Америку. Надеемся, королева не держит зла на родственников за пропуск подобных событий.

1 2 3 ... 12 3 декабря в Лондоне состоялся торжественный прием по случаю 70-летия НАТО

Также на прием пожаловали президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и многие другие политики.