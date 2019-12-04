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Кейт Миддлтон поприветствовала Трампа, Макрона и глав других стран в эффектном зеленом платье

В минувший вторник в Лондоне открылся саммит по случаю юбилея НАТО. На пышном приеме собрались главы множества государств-членов организации, а встречали их члены британской королевской семьи. 
Главы стран, входящих в НАТО
Главы стран, входящих в НАТО

3 декабря в Лондоне открылся саммит, посвященный 70-летию со дня создания НАТО — организации Североатлантического договора, объединяющей множество стран Европы, США и Канаду. 

В течение двух дней высокопоставленные члены альянса будут проводить деловые встречи и торжественные мероприятия. 

В минувший вечер в Букингемском дворе состоялся официальный прием. Именитых гостей встречали Елизавета II, принцесса Анна, принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер Боулз, а также Кейт Миддлтон. 

Кейт МИддлтон
 

Кейт присутствовала на приеме одна. Дело в том, что на днях принц Уильям отправился с официальным визитом в Азию. 

Королевская особа много улыбалась и общалась с высокопоставленными гостями дворца. 

Кстати, принц Гарри и Меган Маркл тоже должны были присутствовать на этом важном мероприятии. Но недавно, на фоне скандалов со СМИ, супруги взяли отпуск и уехали в Америку. Надеемся, королева не держит зла на родственников за пропуск подобных событий. 

Также на прием пожаловали президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и многие другие политики. 

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04 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
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Камилла Паркер Боулз, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Мелания красотка!!!!!!!!!!!!

  • Мелания, там самая эффектная

  • Жуткая обувь у Мелании. Разве так можно уродовать свои стопы, как она вообще стоит? Это некрасиво. Все что наносит вред здоровью - некрасиво. Ее перетянутое лицо пугает. В целом она мне не нравится, напоминает жуткий манекен. Неестественность в гротеске.

  • Где можно разглядеть заявленное эффектное платье Кейт? Я вижу что-то зеленое, без особого эффекта. Лучше всех здесь королева и Мелания, остальные как всегда.

  • Чарльзу к лицу возраст. Очень элегантный.

  • Гость

    Где можно разглядеть заявленное эффектное платье Кейт? Я вижу что-то зеленое, без особого эффекта. Лучше всех здесь королева и Мелания, остальные как всегда.

    Королева - древняя бабка в старческом доисторическом наряде, ничего давно не соображает, едва сидит уже, но сидит.

  • На 12 фото Трамп ревнует Малашу к Макрону ))))

  • Гость

    Мелания, там самая эффектная

    Она конечно эффектная, но вот с лицом у нее уже совсем дело плохо, с глазами особенно. Если бы не тонна черной краски, глаз было бы не видно совсем.

  • Я боюсь Меланию, она меня пугает. Честно. Это единственные эмоции, которые вызывает у меня ее лицо. У меня несколько иные представления об элегантности, естественности и легкости.

  • А мадам Макрон где? Почему проигнорировала важное мероприятие? Я беспокоюсь.

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