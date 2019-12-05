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Венсан Кассель прилетел в Москву, заставив наших звезд восхищаться, а затем рыдать

4 декабря в Москву прилетел французский актер Венсан Кассель. 53-летний покоритель сердец привез в Россию фильм «Особенные», который первыми посмотрели Эвелина Бледанс, Игорь Верник и другие звезды.
Венсан Кассель
Венсан Кассель

Есть такая поговорка «Мужчины как вино — с годами только лучше», и она определенно точно подходит под описание Венсана Касселя. Французскому актеру 53, а его популярность по всему миру только растет: миллионы влюбленных женщин в который раз пересматривают фильмы с его участием.

Нам посчастливилось увидеть Венсана воочию: 4 декабря он прилетел в Москву, чтобы представить фильм «Особенные», где сыграл одну из главных ролей.

Его приезд долго держался в секрете. В день визита не было привычной для заграничных гостей утренней пресс-конференции с журналистами, экскурсии по главным достопримечательностям Москвы. Кассель прибыл лишь на премьеру. Картина основана на реальных событиях, и ее сюжет трогает до глубины души. «Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь», — гласит описание к фильму. Лучше не скажешь.

Остросоциальную картину тепло приняли еще весной в Каннах. Теперь же, в январе 2020-го, она будет показана российскому зрителю.

Как ни странно, светская премьера «Особенных» была больше похожа на небольшое камерное мероприятие: не так много прессы, еще меньше знаменитых гостей. На красной дорожке были замечены Анна Цуканова-Котт, Эвелина Бледанс, Игорь Верник, Янина Студилина, Женя Малахова и еще несколько звезд. С чем связана такая явка, сказать сложно: возможно, причина в особой секретности приезда актера (и оттого — слабой осведомленности) или в количестве мероприятий на один вечер — параллельно с премьерой шли кинопремия «Событие года» журнала «Кинорепортер», показ Игоря Чапурина и концерт «SnowПати».

Несмотря на отсутствие должного ажиотажа в стенах кинотеатра, за его пределами преданно дежурили поклонники Касселя в ожидании кумира.

Наконец перед фотографами появилась съемочная группа во главе с Венсаном. Французский актер под одобрительные крики и аплодисменты сфотографировался, а после дал несколько коротких интервью телеканалам.

Представляя фильм со сцены, актеры много шутили и даже сказали пару заготовленных фраз на русском языке. Затем зал погрузился во тьму, а когда через полтора часа снова зажегся свет, зрители аплодировали создателям в течение нескольких минут, активно вытирая слезы в уголках глаз. Вечер продолжился обсуждением картины: желающие задержались в кинотеатре и задали членам съемочной группы свои вопросы. Всем, кроме Венсана: он на обсуждение фильма не остался.

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05 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Венсан Кассель

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Что Венсан с Моникой, что Анджелина с Брэдом самые смачные годы друг с другом провели, я смотрю. То, что называется "красивая пара". Может, и неплохо, что разбежались, чисто эстетически. Сейчас с ними, конечно, крутятся уже не особо партнеры, "за неимением гербовой, пишем на простой", даже если моложе, нет того класса.

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