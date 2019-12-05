Петров и Милославская перестали скрывать роман, а Нинидзе пришла без Виторгана: что обсуждали на премии «Событие года»

Журнал «КиноРепортер» вручил собственную премию «Событие года», которой были отмечены самые заметные люди и события отечественной теле- и киноиндустрии.

Алена Свиридова, Вячеслав Манучаров, Екатерина Андреева, Екатерина Стриженова, Екатерина Полозова

В Москве в кинотеатре «Иллюзион» прошла восьмая церемония награждения самых заметных персон киноиндустрии в России. По уже сложившейся традиции, ведущими премии стали главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева и актер Вячеслав Манучаров.

Из важного: в номинации «Актер года» победил Александр Петров, а вот премию «Актриса года» поделили между собой Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина — исполнительницы главных ролей в «Дылде» Кантемира Балагова.

Егор Корешков и Полина Максимова

«Проектом года» стал триллер Клима Шипенко «Текст» (впрочем, сомнений ни у кого по этому поводу не было), «Телеперсоной года» назвали Дмитрия Диброва, а премией «Мастер-класс года» за вклад в развитие индустрии наградили Андрея Кончаловского за фильм «Грех».

Все взгляды собравшихся были прикованы к Александру Петрову и его возлюбленной Стасе Милославской. «Актер года» не стеснялся выражать свои чувства к избраннице, постоянно обнимал ее и всем своим видом показывал, что барышня занята всерьез и надолго.

Гостями вечера также стали Полина Максимова и Егор Корешков, Владимир Яглыч, Николай Дроздов, Сарик Андреасян, Влад Лисовец, Алена Хмельницкая, Александр Адабашьян, Екатерина и Александр Стриженовы, Светлана Иванова, Екатерина Шпица и другие звезды.