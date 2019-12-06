Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Несмотря на температуру и «адовый вирус», Собчак зажгла на вечеринке наравне с Лопыревой, Глюкозой и другими звездами

Модный дом Яны Расковаловой известен не только в России, но особую любовь снискал именно у соотечественниц. Среди звездных клиенток бренда — Ксения Собчак, Яна Рудковская, Лена Перминова и другие селебрити, которые на днях пришли поздравить Yana с десятилетним юбилеем. 
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Яна Расковалова
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Яна Расковалова

Ксения Собчак, как образцовая self-made woman, не может позволить себе болеть и даже с температурой посещает все назначенные встречи. На этот раз телеведущая отправилась на «Снежный коктейль» — вечеринку, которую вот уже 10 лет организовывает Яна Расковалова. 

О своем недомогании Собчак сообщила накануне в инстаграм-историях. Она поведала, что уже три дня работает с температурой — ее сразил некий «адовый вирус». «Странное ощущение, вроде болеешь, но выглядишь неплохо. Надо лежать дома, чувствую себя ужасно», — поделилась Ксения. Правда, времени на отдых у телеведущей просто нет. «Работа поджимает», — сообщила она и отправилась по делам.

Константин Богомолов, Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе, Яна Расковалова, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Константин Богомолов, Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе, Яна Расковалова, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

С безупречной укладкой и мейкапом Собчак прибыла на «Снежный коктейль», который прошел в шоу-руме Дома Yana на Трехгорной мануфактуре. Там к телеведущей присоединился Константин Богомолов, который теперь часто сопровождает ее на светских мероприятиях. 

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева

Помимо этой пары на вечеринке присутствовали и другие селебрити: например, Виктория Лопырева и Игорь Булатов, которые на днях объявили о своей свадьбе. Эффектная блондинка с интересом изучала три игровых зоны шоу-рума: казино, блек-джек и покер. На входе каждому приглашенному выдавалась фишка, благодаря которой можно было сыграть с другими гостями.

Глюкоза
Глюкоза

Например, с Глюкозой или Полиной Гагариной. Обе певицы являются давними поклонницами бренда, поэтому не смогли пропустить юбилейный «Снежный коктейль». Артистки выдержали «зимний» дресс-код и появились на вечеринке в белоснежных аутфитах. А Глюкоза преподнесла Яне Расковаловой настоящий подарок: украсила праздничный вечер, исполнив свои песни.

Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов

Также на вечеринке присутствовала семья Маликовых: Дмитрий появился в золотом пиджаке, а его сестра Инна — в брюках и в полупрозрачной накидке с перьями. Выглядели артисты просто сказочно!

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева 
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева 

А вот Альбина Джанабаева сделала ставку на красный: в отличие от остальных селебрити, которые пришли на мероприятие total white, певица предпочла более яркий цвет. В алом блестящем платье она смотрелась очень эффектно. 

Не обошлось на празднике и без Максима Виторгана. Правда, на этот раз он появился без Нино Нинидзе. Она, кстати сказать, с большим уважением относится к Дому Yana.

Также на юбилейной зимней вечеринке присутвовали Яна Рудковская, Лена Перминова, Жасмин, Игорь Верник и другие звезды. 

Перейти к обсуждению 3


06 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Пресс-служба
Теги

Яна Расковалова, Ксения Собчак, Максим Виторган, Виктория Лопырева, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Яна Рудковская, Валерий Меладзе, Александр Терехов, Елена Перминова

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Лопырева стала прям очень возрастно выглядеть. Или я ее редко вижу без фильтров

  • Глюкоза - певица!))) умираю от смеха)))

  • Господи, ну кто нибудь что нибудь может сделать Рудковской с ее дурацкой стрижкой? черти че и сбоку каскад))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.