Несмотря на температуру и «адовый вирус», Собчак зажгла на вечеринке наравне с Лопыревой, Глюкозой и другими звездами

Модный дом Яны Расковаловой известен не только в России, но особую любовь снискал именно у соотечественниц. Среди звездных клиенток бренда — Ксения Собчак, Яна Рудковская, Лена Перминова и другие селебрити, которые на днях пришли поздравить Yana с десятилетним юбилеем.

Ксения Собчак, Константин Богомолов и Яна Расковалова

Ксения Собчак, как образцовая self-made woman, не может позволить себе болеть и даже с температурой посещает все назначенные встречи. На этот раз телеведущая отправилась на «Снежный коктейль» — вечеринку, которую вот уже 10 лет организовывает Яна Расковалова.



О своем недомогании Собчак сообщила накануне в инстаграм-историях. Она поведала, что уже три дня работает с температурой — ее сразил некий «адовый вирус». «Странное ощущение, вроде болеешь, но выглядишь неплохо. Надо лежать дома, чувствую себя ужасно», — поделилась Ксения. Правда, времени на отдых у телеведущей просто нет. «Работа поджимает», — сообщила она и отправилась по делам.

Константин Богомолов, Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе, Яна Расковалова, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

С безупречной укладкой и мейкапом Собчак прибыла на «Снежный коктейль», который прошел в шоу-руме Дома Yana на Трехгорной мануфактуре. Там к телеведущей присоединился Константин Богомолов, который теперь часто сопровождает ее на светских мероприятиях.

Виктория Лопырева

Помимо этой пары на вечеринке присутствовали и другие селебрити: например, Виктория Лопырева и Игорь Булатов, которые на днях объявили о своей свадьбе. Эффектная блондинка с интересом изучала три игровых зоны шоу-рума: казино, блек-джек и покер. На входе каждому приглашенному выдавалась фишка, благодаря которой можно было сыграть с другими гостями.

Глюкоза

Например, с Глюкозой или Полиной Гагариной. Обе певицы являются давними поклонницами бренда, поэтому не смогли пропустить юбилейный «Снежный коктейль». Артистки выдержали «зимний» дресс-код и появились на вечеринке в белоснежных аутфитах. А Глюкоза преподнесла Яне Расковаловой настоящий подарок: украсила праздничный вечер, исполнив свои песни.

Дмитрий Маликов

Также на вечеринке присутствовала семья Маликовых: Дмитрий появился в золотом пиджаке, а его сестра Инна — в брюках и в полупрозрачной накидке с перьями. Выглядели артисты просто сказочно!

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

А вот Альбина Джанабаева сделала ставку на красный: в отличие от остальных селебрити, которые пришли на мероприятие total white, певица предпочла более яркий цвет. В алом блестящем платье она смотрелась очень эффектно.

Не обошлось на празднике и без Максима Виторгана. Правда, на этот раз он появился без Нино Нинидзе. Она, кстати сказать, с большим уважением относится к Дому Yana.



Также на юбилейной зимней вечеринке присутвовали Яна Рудковская, Лена Перминова, Жасмин, Игорь Верник и другие звезды.