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Леди в белом: Бузова, Серябкина, Елка и другие звезды на новогодней вечеринке «SnowПати»

В Москве отгремела главная белая новогодняя вечеринка «SnowПати 5. История Белой Розы». Телеканал «Музыка первого» собрал на стадионе «ВТБ Арена» самых популярных среди молодежи артистов.  
В Москве прошла белоснежная вечеринка «SnowПати»
В Москве прошла белоснежная вечеринка «SnowПати»

Вот уже пятый год подряд в начале декабря в Москве проходит самая белая вечеринка зимы «SnowПати». В этом году юбилейный концерт прошел по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Главных героев — Маленького Принца и Белую Розу — озвучили участник «Голоса. Дети» Кирилл Скрипник и Юлия Барановская.

На юбилейной белой вечеринке выступили Ольга Бузова, Егор Крид, Zivert, Тима Белорусских, Елка, группа Artik&Asti, Юлианна Караулова, ST, Мари Краймбрери, Клава Кока, Ольга Серябкина, Звонкий и многие другие артисты, песни которых молодежь сегодня заслушивает до дыр. 

Под крышей «ВТБ Арены» собрались больше 10 тысяч человек. Отличительной чертой «SnowПати» остается дресс-код: все — и зрители, и артисты — подбирают образы total white.

Для всех тех, кто не смог присоединиться к белоснежному флешмобу, есть хорошие новости: в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в эфире «Музыки первого» будет показана телеверсия «SnowПати» с поздравлениями от звезд. 

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06 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба «Музыки первого»

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4 комментария Добавить комментарий
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  • У Бузовой и ее подтанцовки очень дешево и безвкусно выглядят костюмы

  • Сколько новых имен! А мы все гадаем, сокрушаемся, где новые лица и имена, а вот они - просто на другой тусовке.Я только пару тройку из них знаю)

  • Все коротышки 🤦🏼‍♀️

  • вот смотришь на наших современных "звезд" и...страшно за будущее становится....

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