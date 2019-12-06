Леди в белом: Бузова, Серябкина, Елка и другие звезды на новогодней вечеринке «SnowПати»

В Москве отгремела главная белая новогодняя вечеринка «SnowПати 5. История Белой Розы». Телеканал «Музыка первого» собрал на стадионе «ВТБ Арена» самых популярных среди молодежи артистов.

В Москве прошла белоснежная вечеринка «SnowПати»

Вот уже пятый год подряд в начале декабря в Москве проходит самая белая вечеринка зимы «SnowПати». В этом году юбилейный концерт прошел по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Главных героев — Маленького Принца и Белую Розу — озвучили участник «Голоса. Дети» Кирилл Скрипник и Юлия Барановская.

На юбилейной белой вечеринке выступили Ольга Бузова, Егор Крид, Zivert, Тима Белорусских, Елка, группа Artik&Asti, Юлианна Караулова, ST, Мари Краймбрери, Клава Кока, Ольга Серябкина, Звонкий и многие другие артисты, песни которых молодежь сегодня заслушивает до дыр.



Под крышей «ВТБ Арены» собрались больше 10 тысяч человек. Отличительной чертой «SnowПати» остается дресс-код: все — и зрители, и артисты — подбирают образы total white.



Для всех тех, кто не смог присоединиться к белоснежному флешмобу, есть хорошие новости: в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в эфире «Музыки первого» будет показана телеверсия «SnowПати» с поздравлениями от звезд.