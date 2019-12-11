Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук и другие звезды помечтали об отдыхе в Куршевеле

10 декабря в ресторане Sumosan в Radisson Славянская состоялся светский ужин в честь открытия нового заведения международной сети. На мероприятии были замечены Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева и другие.

Александр Терехов и Снежана Георгиева

В международной сети ресторанов Sumosan прибавление — новое заведение расположилось на горнолыжном курорте — Куршевеле 1850 — в отеле Six Sences Residences. По этому случаю 10 декабря в Москве прошел светский ужин.



Владелицы сети — Джанина Волкова и Марина Любавина — лично приветствовали звездных друзей, для которых была сооружена заснеженная фотозона с горными вершинами, припорошенной снегом мебелью и указателем на новый «Сумосан». Гостями ужина стали Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева, Мария Федорова, Яна Расковалова, Александр Терехов и другие.

За угощения в этот вечер отвечал лично Бубкер Белкхит, занимающий позицию бренд-шефа сети уже более 20 лет. Черная икра, морепродукты, шампанское — все в лучших традициях ресторана. Гости шумно и весело под диджей-сет Марка Щедрина отметили новый проект в Куршевеле, чтобы вскоре собраться вместе уже там.