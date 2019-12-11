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Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук и другие звезды помечтали об отдыхе в Куршевеле

10 декабря в ресторане Sumosan в Radisson Славянская состоялся светский ужин в честь открытия нового заведения международной сети. На мероприятии были замечены Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева и другие. 
Александр Терехов и Снежана Георгиева
Александр Терехов и Снежана Георгиева

В международной сети ресторанов Sumosan прибавление — новое заведение расположилось на горнолыжном курорте — Куршевеле 1850 — в отеле Six Sences Residences. По этому случаю 10 декабря в Москве прошел светский ужин. 

Владелицы сети — Джанина Волкова и Марина Любавина — лично приветствовали звездных друзей, для которых была сооружена заснеженная фотозона с горными вершинами, припорошенной снегом мебелью и указателем на новый «Сумосан». Гостями ужина стали Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева, Мария Федорова, Яна Расковалова, Александр Терехов и другие. 

За угощения в этот вечер отвечал лично Бубкер Белкхит, занимающий позицию бренд-шефа сети уже более 20 лет. Черная икра, морепродукты, шампанское — все в лучших традициях ресторана. Гости шумно и весело под диджей-сет Марка Щедрина отметили новый проект в Куршевеле, чтобы вскоре собраться вместе уже там.  

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11 декабря 2019
Текст Саша Белая
Фото Николай Зверков

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