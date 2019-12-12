Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Терешина, Потемкина и Борщева привели детей на новогоднюю елку Hearst Shkulev Group

9 декабря 2019 года в развлекательном комплексе TeikaBoom прогремела традиционная корпоративная елка издательского дома Hearst Shkulev Group.  
Татьяна Терешина
Татьяна Терешина

Мероприятие посетили многие звезды с детьми: Алена Водонаева, Алексей Кабанов, Александр Бердников, Белла Потемкина, Елена Борщева, Татьяна Терешина, Наталья Лесниковская, Ирина Пудова, Анастасия Барашкова, Вашингтон Саллес, блогеры Лиля Правда (@lilya.pravda), Кристина Дудкова (@kristitheone) и многие другие. 

Белла Потемкина с дочерью
Белла Потемкина с дочерью

В волшебном пространстве TeikaBoom гостей всех возрастов ждала насыщенная развлекательная программа, фуршет и роскошные подарки. Самые маленькие гости провели незабываемое время в сказочном лабиринте и игровом комплексе, а также встретились со сказочными персонажами из команды «АрчиШоу».

На этом все сюрпризы не закончились, ведь впереди были мастер-классы , где детки смогли приготовить слаймы и сделать своими руками новогодние открытки. А по пути к мастер-классам малышей поджидали химики-аниматоры со зрелищным научным шоу из команды FunnyFil.

Особую зону подготовили для малышей спонсоры мероприятия – Австрийское представительство по туризму, вдохновляющее гостей на отпуск в Австрии. В тематической зоне все гости могли забрать на память необычное видео и шарик, а рядом маленькие гости учились печь и расписывать новогодние пряники. Художники из Art of You рисовали портреты всех желающих. 

Конечно, не обошлось без главного – Деда Мороза и новогоднего торта. А после все устроили веселую бумажную дискотеку. 

По традиции в конце мероприятия гости получили подарки от всех партнеров: игровые наборы от «Кенгуру», сертификаты в магазин одежды Stefania, испанского бренда, призванного прививать чувство стиля и изысканности с самого детства.

Также гости получили сертификаты ЛитРес, пряники и кружки от Австрийского представительства по туризму, игрушки от Gulliver, детскую косметику EcoMirai, сертификаты от Lady Collection, подарочные книги от издательства «Бомбора», набор питания от HIPP и несколько других сюрпризов. 

Перейти к обсуждению 1


12 декабря 2019
Текст Woman.ru
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Андрей Черемесин, Дарья Баженова, Арсен Галстян, Екатерина Худякова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Какая же борщ несимпатичная, нескладная.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.