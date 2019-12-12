Терешина, Потемкина и Борщева привели детей на новогоднюю елку Hearst Shkulev Group

9 декабря 2019 года в развлекательном комплексе TeikaBoom прогремела традиционная корпоративная елка издательского дома Hearst Shkulev Group.



Татьяна Терешина

Мероприятие посетили многие звезды с детьми: Алена Водонаева, Алексей Кабанов, Александр Бердников, Белла Потемкина, Елена Борщева, Татьяна Терешина, Наталья Лесниковская, Ирина Пудова, Анастасия Барашкова, Вашингтон Саллес, блогеры Лиля Правда (@lilya.pravda), Кристина Дудкова (@kristitheone) и многие другие.

Белла Потемкина с дочерью

В волшебном пространстве TeikaBoom гостей всех возрастов ждала насыщенная развлекательная программа, фуршет и роскошные подарки. Самые маленькие гости провели незабываемое время в сказочном лабиринте и игровом комплексе, а также встретились со сказочными персонажами из команды «АрчиШоу».



На этом все сюрпризы не закончились, ведь впереди были мастер-классы , где детки смогли приготовить слаймы и сделать своими руками новогодние открытки. А по пути к мастер-классам малышей поджидали химики-аниматоры со зрелищным научным шоу из команды FunnyFil.





Особую зону подготовили для малышей спонсоры мероприятия – Австрийское представительство по туризму, вдохновляющее гостей на отпуск в Австрии. В тематической зоне все гости могли забрать на память необычное видео и шарик, а рядом маленькие гости учились печь и расписывать новогодние пряники. Художники из Art of You рисовали портреты всех желающих.

Конечно, не обошлось без главного – Деда Мороза и новогоднего торта. А после все устроили веселую бумажную дискотеку.





По традиции в конце мероприятия гости получили подарки от всех партнеров: игровые наборы от «Кенгуру», сертификаты в магазин одежды Stefania, испанского бренда, призванного прививать чувство стиля и изысканности с самого детства.

Также гости получили сертификаты ЛитРес, пряники и кружки от Австрийского представительства по туризму, игрушки от Gulliver, детскую косметику EcoMirai, сертификаты от Lady Collection, подарочные книги от издательства «Бомбора», набор питания от HIPP и несколько других сюрпризов.

