Тимати встретился на дне рождения Эмина с бывшей возлюбленной и ее новым мужем

Каждый год Эмин Агаларов собирает звездных друзей на своем дне рождения в «Крокусе». Иногда на празднике певца происходят весьма неожиданные встречи.

Эмин Агаларов с поклонницами

Каждое 11 декабря, накануне своего дня рождения, Эмин Агаларов начинает отмечать праздник. Сначала исполнитель дает сольный концерт в «Крокусе», а затем устраивает вечеринку для своих многочисленных звездных друзей.

Некоторые из них успевают попасть и на выступление именинника.

В этом году на своем праздничном концерте Эмин презентовал новый альбом «Девочка моя», релиз которого состоялся буквально за несколько часов до события. Поздравить певца на глазах у сотен поклонников пришли Катя Лель, Юлия Барановская, Слава, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и многие другие селебы.

Незадолго до полуночи началась неофициальная часть дня рождения Агаларова. Кто только не приехал на вечеринку поющего бизнесмена!

Подарки Эмину вручали певцы и музыканты, коллеги по фестивалю «Жара», актеры, журналисты и многие другие селебы.

Некоторые артисты решили порадовать именинника музыкальными номерами. На сцену в этот вечер вышли Глюкоза, Любовь Успенская, Леонид Агутин, Александр Ревва, Джиган. Под конец снова выступил и сам Эмин — он посвятил своей супруге Алене Гавриловой песню «Нежная».

Ненадолго появился на мероприятии и молодой отец Тимати. Кстати, на празднике была и его бывшая невеста Мила Волчек, которая этой осенью стала мамой и вышла замуж за наследника крупного бизнесмена Алексея Гарбера. Интересно, удалось ли пообщаться экс-возлюбленным?