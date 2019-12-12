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Тимати встретился на дне рождения Эмина с бывшей возлюбленной и ее новым мужем

Каждый год Эмин Агаларов собирает звездных друзей на своем дне рождения в «Крокусе». Иногда на празднике певца происходят весьма неожиданные встречи. 
Эмин Агаларов
Эмин Агаларов с поклонницами

Каждое 11 декабря, накануне своего дня рождения, Эмин Агаларов начинает отмечать праздник. Сначала исполнитель дает сольный концерт в «Крокусе», а затем устраивает вечеринку для своих многочисленных звездных друзей. 

Некоторые из них успевают попасть и на выступление именинника. 

В этом году на своем праздничном концерте Эмин презентовал новый альбом «Девочка моя», релиз которого состоялся буквально за несколько часов до события. Поздравить певца на глазах у сотен поклонников пришли Катя Лель, Юлия Барановская, Слава, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и многие другие селебы. 

Эмин Агаларов
 

Незадолго до полуночи началась неофициальная часть дня рождения Агаларова. Кто только не приехал на вечеринку поющего бизнесмена!

Подарки Эмину вручали певцы и музыканты, коллеги по фестивалю «Жара», актеры, журналисты и многие другие селебы. 

Некоторые артисты решили порадовать именинника музыкальными номерами. На сцену в этот вечер вышли Глюкоза, Любовь Успенская, Леонид Агутин, Александр Ревва, Джиган. Под конец снова выступил и сам Эмин — он посвятил своей супруге Алене Гавриловой песню «Нежная». 

Ненадолго появился на мероприятии и молодой отец Тимати. Кстати, на празднике была и его бывшая невеста Мила Волчек, которая этой осенью стала мамой и вышла замуж за наследника крупного бизнесмена Алексея Гарбера. Интересно, удалось ли пообщаться экс-возлюбленным?

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12 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Эмин Агаларов, Тимати, Мила Волчек, Алена Гаврилова, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулос, Артем Artik (Умрихин), Группа Artik & Asti, Диджей Smash, Юлия Барановская, Анастасия Сланевская (Слава), Аркадий Укупник, Анна Ковальчук, Алексей Чумаков, Елена Север, Гарик Харламов, Рита Дакота, Дмитрий Маликов, Инна Маликова, Леонид Агутин, Стас Михайлов, Инна Михайлова (Канчельскис), Любовь Успенская, Александр Ревва, Анжелика Ревва, Марюс Вайсберг, Певица Валерия, Екатерина Дробыш, Виктор Дробыш, Катя Лель, Сергей Кожевников, Стас Костюшкин, Джиган, Оксана Федорова, Группа «Фабрика», Певица Ханна, Вадим Верник, Яна Кошкина, Юля Паршута

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