Водянова и Рудковская собрали 47 миллионов рублей на благотворительность, проведя первый в мире показ Baby Dior

15 декабря Яна Рудковская и Наталья Водянова провели благотворительный бал в пользу фонда «Обнаженные сердца». В этот раз мероприятие прошло в семейном формате: его главными героями стали звездные наследники и юные модели.

Яна Рудковская и Наталья Водянова

В минувшее воскресенье в центре Москвы состоялся Baby Love Ball, хозяйками которого стали Наталья Водянова и Яна Рудковская. «Бал любви» проходит только по особым случаям: его целью является сбор средств для благотворительного фонда «Обнаженные сердца».



Организация помогает семьям, воспитывающим детей с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития, а также оплачивает обучение специалистов, которые работают с такими ребятами.

В течение вечера удалось собрать 47,5 миллионов рублей! Эти средства были получены во время благотворительного аукциона. Среди лотов была разыграна поездка в Диснейленд с семьей Натальи Водяновой, участие в фэшн-показе ЦУМа, сертификаты на отдых на различных премиальных курортах, а также эксклюзивные аксессуары известных модных Домов.

Также вечер запомнился гостям первым в мире модным показом Baby Dior. Для того, чтобы его лично подготовить и провести, в Москву приехала арт-директор бренда Корделия де Кастеллан.

На подиум вышли звездные наследники, юные модели, а также ребята с особенностями развития — например, Ника Кириллова, которая стала известна благодаря съемкам в клипе Димы Билана «Не молчи».

Кстати, сам Дима тоже появился на мероприятии в этот вечер. Певец выступил перед юными зрителями и их родителями. Еще на сцену вышел Филипп Киркоров, наследники которого приняли участие в дефиле.

На вечере были замечены Ульяна Сергеенко, Мила Волчек и Алексей Гарбер, Надежда Оболенцева и другие селебы.



Все средства, вырученные на мероприятии, будут направлены на развитие основных проектов фонда «Обнаженные сердца» по созданию системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии.

