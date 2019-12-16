Водянова и Рудковская собрали 47 миллионов рублей на благотворительность, проведя первый в мире показ Baby Dior

В минувшее воскресенье в центре Москвы состоялся Baby Love Ball, хозяйками которого стали Наталья Водянова и Яна Рудковская. «Бал любви» проходит только по особым случаям: его целью является сбор средств для благотворительного фонда «Обнаженные сердца».
В течение вечера удалось собрать 47,5 миллионов рублей! Эти средства были получены во время благотворительного аукциона. Среди лотов была разыграна поездка в Диснейленд с семьей Натальи Водяновой, участие в фэшн-показе ЦУМа, сертификаты на отдых на различных премиальных курортах, а также эксклюзивные аксессуары известных модных Домов.
Также вечер запомнился гостям первым в мире модным показом Baby Dior. Для того, чтобы его лично подготовить и провести, в Москву приехала арт-директор бренда Корделия де Кастеллан.
Кстати, сам Дима тоже появился на мероприятии в этот вечер. Певец выступил перед юными зрителями и их родителями. Еще на сцену вышел Филипп Киркоров, наследники которого приняли участие в дефиле.
На вечере были замечены Ульяна Сергеенко, Мила Волчек и Алексей Гарбер, Надежда Оболенцева и другие селебы.
Все средства, вырученные на мероприятии, будут направлены на развитие основных проектов фонда «Обнаженные сердца» по созданию системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии.