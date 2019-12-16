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Водянова и Рудковская собрали 47 миллионов рублей на благотворительность, проведя первый в мире показ Baby Dior

15 декабря Яна Рудковская и Наталья Водянова провели благотворительный бал в пользу фонда «Обнаженные сердца». В этот раз мероприятие прошло в семейном формате: его главными героями стали звездные наследники и юные модели. 
Яна Рудковская, Наталья Водянова
Яна Рудковская и Наталья Водянова

В минувшее воскресенье в центре Москвы состоялся Baby Love Ball, хозяйками которого стали Наталья Водянова и Яна Рудковская. «Бал любви» проходит только по особым случаям: его целью является сбор средств для благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

Организация помогает семьям, воспитывающим детей с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития, а также оплачивает обучение специалистов, которые работают с такими ребятами. 

В течение вечера удалось собрать 47,5 миллионов рублей! Эти средства были получены во время благотворительного аукциона. Среди лотов была разыграна поездка в Диснейленд с семьей Натальи Водяновой, участие в фэшн-показе ЦУМа, сертификаты на отдых на различных премиальных курортах, а также эксклюзивные аксессуары известных модных Домов. 

Дима Билан
 

Также вечер запомнился гостям первым в мире модным показом Baby Dior. Для того, чтобы его лично подготовить и провести, в Москву приехала арт-директор бренда Корделия де Кастеллан. 

На подиум вышли звездные наследники, юные модели, а также ребята с особенностями развития — например, Ника Кириллова, которая стала известна благодаря съемкам в клипе Димы Билана «Не молчи». 

Кстати, сам Дима тоже появился на мероприятии в этот вечер. Певец выступил перед юными зрителями и их родителями. Еще на сцену вышел Филипп Киркоров, наследники которого приняли участие в дефиле. 

На вечере были замечены Ульяна Сергеенко, Мила Волчек и Алексей Гарбер, Надежда Оболенцева и другие селебы.

Все средства, вырученные на мероприятии, будут направлены на развитие основных проектов фонда «Обнаженные сердца» по созданию системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии. 

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16 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Дима Билан, Яна Рудковская, Наталья Водянова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Впервые на рудковской приличное платье. Без сеточек, бабочек и рюшечек

  • Наталья-прекрасный человек, уважаю и восхищаюсь!

  • А почему Киркоров одел детей исключительно в DG на столь эксклюзивную вечеринку Dior?

  • Гость

    Впервые на рудковской приличное платье. Без сеточек, бабочек и рюшечек

    рюшек нет-есть бахрома)))

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