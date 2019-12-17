Александра Савельева, Виктория Шелягова и другие звезды дали старт зимнему сезону на «Красной Поляне»

В Москве снега до сих пор нет, а вот в Сочи уже встали на лыжи. В честь начала сезона на курорте «Красная Поляна» Дина Немцова, Екатерина Одинцова и другие знаменитости собрались в столице на светском завтраке.

Виктория Шелягова

На днях столичные знаменитости вновь собрались вместе. На этот раз поводом послужило открытие горнолыжного сезона на Красной Поляне. И хоть в Москве все еще нет снега, знаменитостям удалось проникнуться зимней атмосферой на террасе отеля The Ritz-Carlton Moscow.

Дина Немцова

Среди любителей зимних видов спорта оказались Саша Савельева, Илья Бачурин, Виктория Шелягова, Марика Кравцова и другие. Также светский завтрак посетили Анна Ивченко, Снежина Кулова и Екатерина Одинцова.

Звезды смогли ознакомиться с нововведениями курорта, а некоторые и вовсе запланировали посещение горнолыжной базы на новогодние праздники.

«В ''Красной Поляне'' без преувеличения есть все компоненты идеального праздника! Гостей ждет богатая программа развлечений на любой вкус: от расширенной зоны вечернего катания и новейшей площадки апре-ски, высокогорных качелей, казино, до лучших spa-комплексов и отелей мировых брендов. И, разумеется, горнолыжные трассы, открытые для дневного и вечернего катания с первых дней зимы до поздней весны», — сообщила директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.