Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли вместе в свет после секс-скандала с участием актрисы

После выхода скандальной картины «Текст» Кристине Асмус, сыгравшую одну из главных ролей, и ее мужу Гарику Харламову пришлось нелегко. На днях супруги появились на закрытом показе фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона».

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Декабрь — пора кинопремьер. 17 числа в Научно-исследовательском кинофотоинституте ордена Красного знамени состоялся закрытый показ нового фильма ТНТ «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», главную роль в котором исполнил Гарик Харламов.



Вадим Галыгин

Поддержать комика пришли его звездные друзья и любители комедий — Глюкоза, Максим Галкин, Нурлан Сабуров, Филип Киркоров, певица Нюша, Настасья Самбурская, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и многие другие. Также перед фотографами позировали молодые родители Тимати и Анастасия Решетова.



Анастасия Решетова и Тимати

В этот вечер рядом с Гариком была и его супруга Кристина Асмус. Пара впервые появилась на светском мероприятии вместе после скандала, раздутого из-за участия актрисы в откровенных сценах фильма «Текст».

Звездные зрители смогли одними из первых насладиться просмотром псевдодокументального фильма, прочувствовать дух советского времени, в котором жил Эдуард Суровый, и принять участие в чтениях, посвященных барду.