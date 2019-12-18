Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли вместе в свет после секс-скандала с участием актрисы

Декабрь — пора кинопремьер. 17 числа в Научно-исследовательском кинофотоинституте ордена Красного знамени состоялся закрытый показ нового фильма ТНТ «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», главную роль в котором исполнил Гарик Харламов.
Поддержать комика пришли его звездные друзья и любители комедий — Глюкоза, Максим Галкин, Нурлан Сабуров, Филип Киркоров, певица Нюша, Настасья Самбурская, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и многие другие. Также перед фотографами позировали молодые родители Тимати и Анастасия Решетова.
Звездные зрители смогли одними из первых насладиться просмотром псевдодокументального фильма, прочувствовать дух советского времени, в котором жил Эдуард Суровый, и принять участие в чтениях, посвященных барду.