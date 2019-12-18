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Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли вместе в свет после секс-скандала с участием актрисы

После выхода скандальной картины «Текст» Кристине Асмус, сыгравшую одну из главных ролей, и ее мужу Гарику Харламову пришлось нелегко. На днях супруги появились на закрытом показе фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона».
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус

Декабрь — пора кинопремьер. 17 числа в Научно-исследовательском кинофотоинституте ордена Красного знамени состоялся закрытый показ нового фильма ТНТ «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», главную роль в котором исполнил Гарик Харламов.

Вадим Галыгин
Вадим Галыгин

Поддержать комика пришли его звездные друзья и любители комедий — Глюкоза, Максим Галкин, Нурлан Сабуров, Филип Киркоров, певица Нюша, Настасья Самбурская, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и многие другие. Также перед фотографами позировали молодые родители Тимати и Анастасия Решетова.

Анастасия Решетова и Тимати
Анастасия Решетова и Тимати
В этот вечер рядом с Гариком была и его супруга Кристина Асмус. Пара впервые появилась на светском мероприятии вместе после скандала, раздутого из-за участия актрисы в откровенных сценах фильма «Текст».

Звездные зрители смогли одними из первых насладиться просмотром псевдодокументального фильма, прочувствовать дух советского времени, в котором жил Эдуард Суровый, и принять участие в чтениях, посвященных барду. 

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18 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба
Теги

Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Максим Галкин, Тимати, Кристина Асмус, Анастасия Решетова, Юлия Ковальчук, Вадим Галыгин, Певица Нюша, Алексей Кабанов, Владимир Селиванов, Марина Кравец, Яна Кошкина, Сергей Бурунов, Юлия Франц, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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