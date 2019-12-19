Люди в черном: Пиппа Миддлтон, Элли Голдинг и другие селебы поздравили принцессу Беатрис и Эдоардо Моцци с помолвкой

Скандал вокруг принца Эндрю обернулся настоящей катастрофой для его семьи. Однако принцесса Беатрис все-таки решила не откладывать помолвку и устроила пышное празднование. Рассказываем, как это было!

Эдоардо Моцци и принцесса Беатрис

Королевские инсайдеры неоднократно сообщали: больше всего 31-летняя принцесса Беатрис мечтает выйти замуж. Когда миллионер Эдоардо Моцци наконец сделал ей предложение руки и сердца, та сразу начала готовиться к предстоящему торжеству. Однако из-за скандала вокруг принца Эндрю и Джеффри Эпштейна вечеринку в честь помолвки и саму свадьбу могли перенести.

Все бы ничего, только вскоре после этого герцог Йоркский дал, мягко говоря, неудачное интервью, после которого сложил с себя все полномочия

В результате журналисты с еще большим вниманием стали следить за жизнью семьи принца Эндрю. А публика сочувствовала невесте Беатрис, которая так мечтала об идеальной свадьбе.

Элли Голдинг

Несмотря на непростую ситуацию, та все же решила провести вечеринку в честь помолвки и 18 декабря собрала в роскошном лондонском отеле Chiltern Firehouse свою семью и друзей.



На вечеринке принцессы Беатрис появилась Элли Голдинг и ее новоиспеченный супруг Каспар Джоплинг. Она сама вышла замуж лишь в августе, а до этого, как мы помним, встречалась с принцем Гарри.

На помолвку подруги Голдинг пришла в total-black аутфите. Довольно красноречиво!

Такой же мрачной цветовой гаммы придерживалась и Сара Фергюсон. Оно и понятно: на торжестве дочери она появилась одна, без сопровождения принца Эндрю. Тот пропустил помолвку из-за «страха насилия» со стороны гостей. По крайней мере, так утверждает инсайдер. Вероятно, герцог Йоркский решил не провоцировать публику и журналистов на новые домыслы и не омрачать приятный вечер. Сдержанными были костюмы и других гостей.

Сара Фергюсон

Поздравить родственницу с помолвкой пришла Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюсом. Кейт и Уильям в тот день гостили в Букингемском дворце на рождественском ланче Елизаветы II, а потому не смогли посетить торжество. А вот Джеймс Миддлтон с невестой нашли время, чтобы поздравить принцессу. Выглядели влюбленные очень счастливыми.



Среди других звездных гостей оказались Роберт де Ниро, Айде Фелд, Декстер Флетчер, Джеймс Блант и другие.



Королевский двор объявил, что в течение следующих двух недель расскажет детали предстоящей свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Моцци. Пока же подробности о главном бракосочетании 2020-го хранятся в тайне.