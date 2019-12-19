Ксения Собчак и Александр Цыпкин столкнулись на премьере фильма «Союз спасения» после скандальной переписки в соцсетях

Вчерашнее откровенное фото Оксаны Лаврентьевой вызвало большой ажиотаж. Такой, что Ксения Собчак язвительно написала в Инстаграме об оголяющихся дамах за 40, что вызвало гнев у Александра Цыпкина. В тот же вечер оппоненты встретились лицом к лицу.

Юлия Барановская

18 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Союз спасения». Картина Андрея Кравчука рассказывает о восстании декабристов.



На премьере собрался весь свет столицы. Так, в «Октябре» появилась беременная Софья Эрнст, сыгравшая в картине одну из ключевых ролей.

Софья Эрнст

Также места в зрительском зале заняли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Ингеборга Дапкунайте, Валентин Юдашкин с супругой Мариной, Игорь Верник, Юлия Барановская и другие звезды.

В этот вечер также встретились лицом к лицу Ксения Собчак и Александр Цыпкин, которые незадолго до премьеры устроили настоящие баталии в Инстаграме.

Поводом для разногласий, как решили в Сети, стал снимок Оксаны Лаврентьевой. Собчак назвала его это «отчаянным призывом», а Цыпкин в грубой форме попросил Ксению «не завидовать» его жене. Споры вокруг того, кто прав, а кто виноват, не утихают до сих пор.