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Ксения Собчак и Александр Цыпкин столкнулись на премьере фильма «Союз спасения» после скандальной переписки в соцсетях

Вчерашнее откровенное фото Оксаны Лаврентьевой вызвало большой ажиотаж. Такой, что Ксения Собчак язвительно написала в Инстаграме об оголяющихся дамах за 40, что вызвало гнев у Александра Цыпкина. В тот же вечер оппоненты встретились лицом к лицу.
Юлия Барановская
Юлия Барановская

18 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Союз спасения». Картина Андрея Кравчука рассказывает о восстании декабристов.

На премьере собрался весь свет столицы. Так, в «Октябре» появилась беременная Софья Эрнст, сыгравшая в картине одну из ключевых ролей.
Софья Эрнст
Софья Эрнст

Также места в зрительском зале заняли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Ингеборга Дапкунайте, Валентин Юдашкин с супругой Мариной, Игорь Верник, Юлия Барановская и другие звезды.

В этот вечер также встретились лицом к лицу Ксения Собчак и Александр Цыпкин, которые незадолго до премьеры устроили настоящие баталии в Инстаграме.

Поводом для разногласий, как решили в Сети, стал снимок Оксаны Лаврентьевой. Собчак назвала его это «отчаянным призывом», а Цыпкин в грубой форме попросил Ксению «не завидовать» его жене. Споры вокруг того, кто прав, а кто виноват, не утихают до сих пор.

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19 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба
Теги

Ксения Собчак, Александр Цыпкин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Снигирь и Цыганов похожи как брат с сестрой.

  • Всем бы был неплох костюм Собчак и ей идет, но золотая бахрома... ну зачем? А ведь наверное какого-нибудь громкого имени творение.

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