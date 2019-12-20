Кирилл Нагиев и Милош Бикович лишили поклонниц дара речи на премьере фильма «Холоп»

19 декабря в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Холоп». Комедию представили исполнители главных ролей: Милош Бикович, Саша Бортич, Кирилл Нагиев и другие актеры.

Милош Бикович

Совсем скоро Новый год, впереди январские праздники, и специально по этому случаю в прокат выходит множество картин для нескучного времяпровождения. Так, 26 декабря на больших экранах стартует комедия «Холоп», рассказывающая о наглом мажоре Грише (в исполнении Милоша Биковича), который однажды после аварии приходит в себя и понимает, что очутился в 19 веке...



19 декабря прошла звездная премьера картины.

Фильм представили режиссер Клим Шипенко, а также практически весь актерский состав: Саша Бортич, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Ольга Дибцева и многие другие.

Не пропустил премьеру и исполнитель главной роли Милош Бикович. Стоит ли говорить, какое количество девушек завизжали, увидев статного сербского актера на красной дорожке. Конкуренцию Милошу в этот вечер составил лишь один человек — Кирилл Нагиев, который также снялся в «Холопе» и был не менее тепло встречен женской половиной присутствующих гостей и журналистов.

Одними из первых фильм оценили Кристина Асмус, Артур и Элина Джанибекян, Андрей Бурковский, Жанна Мартиросян, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Гоша Куценко, Анна Чурина и многие другие.