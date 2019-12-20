Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кирилл Нагиев и Милош Бикович лишили поклонниц дара речи на премьере фильма «Холоп»

19 декабря в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Холоп». Комедию представили исполнители главных ролей: Милош Бикович, Саша Бортич, Кирилл Нагиев и другие актеры. 
Милош Бикович
Милош Бикович

Совсем скоро Новый год, впереди январские праздники, и специально по этому случаю в прокат выходит множество картин для нескучного времяпровождения. Так, 26 декабря на больших экранах стартует комедия «Холоп», рассказывающая о наглом мажоре Грише (в исполнении Милоша Биковича), который однажды после аварии приходит в себя и понимает, что очутился в 19 веке... 

19 декабря прошла звездная премьера картины.

Фильм представили режиссер Клим Шипенко, а также практически весь актерский состав: Саша Бортич, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Ольга Дибцева и многие другие. 

Не пропустил премьеру и исполнитель главной роли Милош Бикович. Стоит ли говорить, какое количество девушек завизжали, увидев статного сербского актера на красной дорожке. Конкуренцию Милошу в этот вечер составил лишь один человек — Кирилл Нагиев, который также снялся в «Холопе» и был не менее тепло встречен женской половиной присутствующих гостей и журналистов. 

Одними из первых фильм оценили Кристина Асмус, Артур и Элина Джанибекян, Андрей Бурковский, Жанна Мартиросян, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Гоша Куценко, Анна Чурина и многие другие. 

Перейти к обсуждению


20 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-15 14:53:00
359
Этери права в том, что ее команда выдает результаты. Плющенко - сбитый летчик, сейчас по сути просто шоу мен и муж рудковской, не ему судить успешных ТРЕНЕРОВ, он был только успешным спортсменом, не тренером. Его хватает только дрессировать Гномыча, да и то ради пиара жены
Жаркий лед: Тутберидзе обрушилась с обвинениями на Тарасову и Плющенко, но тот сразу дал ответ и отпор
297 Комментариев
Гость 2019-12-16 13:58:00
256
Тот случай когда вещает о добре и любви и о том «как надо» человек у которого по сути всё сложилось в жизни. И звездой был и многократно рассказывал как поклонниц ему автобусами возили и он ни в чём себе не отказывал. А жена его прощала, покорно ждала с борщами и детей здоровых родила ему. И теперь он сидит и даже на секунду не пытается понять людей которые не могут родить самостоятельно и женщин которые не готовы быть всю жизнь дополнением к мужчине и жить его обожанием. Дартаньян оказался глуп и тщеславен.
«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО
99 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.