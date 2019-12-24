Cosmic New Year: звезды и их дети посетили предновогоднюю вечеринку Jog Dog

Светская Москва кружится в вечеринках по случаю скорого наступления зимних праздников. Елки, торжественные ужины, приемы... Яркий праздник устроил и итальянский бренд Jog Dog, позвав друзей и их детей.

Анастасия Стоцкая

Декабрь — пожалуй, главный месяц в году, когда на светских мероприятиях весело не только взрослым, но и детям. На днях в ЦУМе отгремела вечеринка Cosmic New Year, которую устроил итальянский премиальный бренд Jog Dog.



Для гостей — особенно маленьких — была создана зона анимации в космической стилистике.

Михаил Башкатов

Поклонники Jog Dog прекрасно знают, что именно космос вдохновил дизайнеров бренда на создание коллекции сезона осень-зима 2019/20.

Пока взрослые делились родительскими лайфхаками и обсуждали детскую линию обуви, маленькие непоседы играли с аниматорами, переодетыми в костюмы имперских штурмовиков из «Звездных войн», делали себе аквагрим и примеряли тематические костюмы.

На шумном празднике, где не скучал никто, были замечены Светлана Иванова, Михаил Башкатов, Анастасия Стоцкая, Зоя Бербер, Елена Кулецкая и многие другие знаменитости.