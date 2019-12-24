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Cosmic New Year: звезды и их дети посетили предновогоднюю вечеринку Jog Dog

Светская Москва кружится в вечеринках по случаю скорого наступления зимних праздников. Елки, торжественные ужины, приемы... Яркий праздник устроил и итальянский бренд Jog Dog, позвав друзей и их детей. 
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая

Декабрь — пожалуй, главный месяц в году, когда на светских мероприятиях весело не только взрослым, но и детям. На днях в ЦУМе отгремела вечеринка Cosmic New Year, которую устроил итальянский премиальный бренд Jog Dog. 

Для гостей — особенно маленьких — была создана зона анимации в космической стилистике.

Михаил Башкатов
Михаил Башкатов
Поклонники Jog Dog прекрасно знают, что именно космос вдохновил дизайнеров бренда на создание коллекции сезона осень-зима 2019/20. 

Пока взрослые делились родительскими лайфхаками и обсуждали детскую линию обуви, маленькие непоседы играли с аниматорами, переодетыми в костюмы имперских штурмовиков из «Звездных войн», делали себе аквагрим и примеряли тематические костюмы.

На шумном празднике, где не скучал никто, были замечены Светлана Иванова, Михаил Башкатов, Анастасия Стоцкая, Зоя Бербер, Елена Кулецкая и многие другие знаменитости.

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24 декабря 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Пресс-служба
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Jog Dog

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-21 14:37:00
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