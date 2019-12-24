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Обручальные кольца Бондарчука и Андреевой, новая стрижка Собчак: что обсуждал звездный бомонд на премьере «Вторжения»

23 декабря в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Вторжение». Картину представил ее режиссер Федор Бондарчук, которого поддержала молодая супруга Паулина Андреева и вся светская Москва.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Если в будущем году и есть ожидаемые кинопремьеры, то это однозначно «Вторжение» Федора Бондарчука — продолжение нашумевшего «Притяжения». Картина выходит на большие экраны в последний день 2019-го, а 23 декабря прошла ее звездная премьера. 

Одним из первых на красной дорожке появился сам Федор Бондарчук под руку с новоиспеченной женой Паулиной Андреевой. Внимание многих было приковано, конечно, к рукам супругов, ведь это их первых совместный выход после свадьбы. Паулина и Федор отдали предпочтения классическим обручальным кольцам из белого золота. Просто и изящно. 

Паулина Андреева, Федор Бондарчук и Филипп Киркоров
Паулина Андреева, Федор Бондарчук и Филипп Киркоров

Не менее эффектной парой на красной дорожке оказались Ксения Собчак и Константин Богомолов. Для выхода в свет медиадива выбрала костюм интересного кроя с глубоким декольте, а режиссер остановился на рубашке, джинсах и ярко-красном пальто. На днях поклонники уже оценили новый стиль Богомолова, а теперь, похоже, и Собчак вслед за мужем решилась на небольшие перемены: Ксения блеснула новой стрижкой. 

Гостями премьеры также стали Филипп Киркоров, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Надежда Михалкова, Сергей Светлаков с супругой, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Валентин и Марина Юдашкины, Светлана Устинова, Владимир Яглыч, Алексей Киселев и Маруся Фомина, Павел Деревянко, Юля Паршута и многие-многие другие. 

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24 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Анна Темерина

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Самые непафосные лица-Куснировичи, Новиковы и Горчилин!

  • Ух ,какой Богомолов стал! Другой человек просто.

  • Собчак с Богомоловым самы красивые. Умеет же она из своих мужчин сделать конфетку! Меньшиков самый бомонд))

  • собчак в положении. однозначно.

  • Неужели уже ничего нельзя сделать со ртом Собчак? Он же весь деформированный, кривой, как порванный:((

  • Гость

    собчак в положении. однозначно.

    мне показалось, что в положении Богомолов

  • Новая стрижка Богомолова определенно лучше смотрится, чем новая стрижка Собчак. И вообще его новый стиль неплох. Но вот красное полу-пальто даже не знаю... как-то глуповато выглядит на мой вкус. На моей памяти только Шнур надевал нечто подобное однажды, ну так с него что взять... он же терминатор... Не призываю исключительно к серому и черному, но ведь есть масса не таких кричащих и в тоже время достаточно "живых" цветов и оттенков.

  • Гость

    собчак в положении. однозначно.

    У Собчак всегда все НЕ однозначно, так что, думаю, что стоит пока подождать с поздравлениями )

  • Даааа, все-таки чёрный цвет очень выиграшный, многие в чёрном! Особенно хороша Паулина, прям роскошная! Потом Снигирь, тоже красивая! И Светлана Иванова-конфетка, короче, многие понравились!

  • Петров и Меньшиков одеваются в одном магазине нелепой одежды??? А Уистинова не замёрзла случайно, зимой без колготок и с таким разрезом, смотрится странно. Наконец-то Богомолов подстригся.

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