Обручальные кольца Бондарчука и Андреевой, новая стрижка Собчак: что обсуждал звездный бомонд на премьере «Вторжения»

23 декабря в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Вторжение». Картину представил ее режиссер Федор Бондарчук, которого поддержала молодая супруга Паулина Андреева и вся светская Москва.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Если в будущем году и есть ожидаемые кинопремьеры, то это однозначно «Вторжение» Федора Бондарчука — продолжение нашумевшего «Притяжения». Картина выходит на большие экраны в последний день 2019-го, а 23 декабря прошла ее звездная премьера.



Одним из первых на красной дорожке появился сам Федор Бондарчук под руку с новоиспеченной женой Паулиной Андреевой. Внимание многих было приковано, конечно, к рукам супругов, ведь это их первых совместный выход после свадьбы. Паулина и Федор отдали предпочтения классическим обручальным кольцам из белого золота. Просто и изящно.

Паулина Андреева, Федор Бондарчук и Филипп Киркоров

Не менее эффектной парой на красной дорожке оказались Ксения Собчак и Константин Богомолов. Для выхода в свет медиадива выбрала костюм интересного кроя с глубоким декольте, а режиссер остановился на рубашке, джинсах и ярко-красном пальто. На днях поклонники уже оценили новый стиль Богомолова, а теперь, похоже, и Собчак вслед за мужем решилась на небольшие перемены: Ксения блеснула новой стрижкой.

Гостями премьеры также стали Филипп Киркоров, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Надежда Михалкова, Сергей Светлаков с супругой, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Валентин и Марина Юдашкины, Светлана Устинова, Владимир Яглыч, Алексей Киселев и Маруся Фомина, Павел Деревянко, Юля Паршута и многие-многие другие.