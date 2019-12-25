Родители, бывшая девушка, толпа фанаток: кто оценил актерский дебют (НЕ)Идеального Егора Крида

В «Википедии» у Егора Крида совсем скоро появится новая регалия в описании — актер. 24-летний артист снялся в фильме Марюса Вайсберга «(НЕ)Идеальный мужчина», причем сразу в главной роли. Егор играет робота.
По сюжету, девушке Свете не везет в отношениях. После расставания с очередным бойфрендом она идет работать в компанию по продаже роботов, которых внешне не отличить от людей. Когда у одного из киборгов обнаруживают программный сбой и хотят вернуть производителю, Света выкупает его, так как… влюбляется, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям…
Мечтательную Свету сыграла Юлия Александрова. В картине также снялись Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина и Алика Смехова. Все они представили фильм на звездной премьере 24 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь».
Одними из первых «(НЕ)Идеального мужчину» посмотрели Наталья Рудова, Оксана Акиньшина, Рита Дакота, Филипп Киркоров, Настасья Самбурская, Наталья Бардо, Елена Захарова, Женя Малахова, Зоя Бербер, Иосиф Пригожин и Валерия, Арсений Шульгин, Артемий Шульгин с супругой, Павел Деревянко и другие селебрити.
В самом конце на дорожке наконец появился Егор Крид. Для выхода в свет артист выбрал классический черный костюм и дополнил его большим количеством украшений — тут и часы, усыпанные сверкающими кристаллами, и массивная цепь на шее из белого золота, и кольца почти на каждом пальце. Вел Крид себя тоже ярко, если не сказать вызывающе: показывал средний палец, отказывался давать интервью, гримасничал. Правда, потом признался, что просто ужасно волнуется.
Поддержать Егора пришли его родители — Николай Борисович и Марина Петровна, бывшая девушка Вики Одинцова, экс-возлюбленная бывшего босса Тимати Алена Шишкова, многочисленные друзья и, конечно, фанаты. В зрительном зале поклонницы развернули огромный плакат с надписью «Мужчина хоть ''не''идеальный, зато артист ты гениальный!», не забывая при этом громко скандировать имя артиста. На большие экраны картина выходит 16 января.