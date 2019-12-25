Родители, бывшая девушка, толпа фанаток: кто оценил актерский дебют (НЕ)Идеального Егора Крида

24 декабря в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «(НЕ)Идеальный мужчина» с Егором Кридом в главной роли. Российские звезды поддержали актерский дебют певца.

Егор Крид

В «Википедии» у Егора Крида совсем скоро появится новая регалия в описании — актер. 24-летний артист снялся в фильме Марюса Вайсберга «(НЕ)Идеальный мужчина», причем сразу в главной роли. Егор играет робота.



По сюжету, девушке Свете не везет в отношениях. После расставания с очередным бойфрендом она идет работать в компанию по продаже роботов, которых внешне не отличить от людей. Когда у одного из киборгов обнаруживают программный сбой и хотят вернуть производителю, Света выкупает его, так как… влюбляется, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям…



Мечтательную Свету сыграла Юлия Александрова. В картине также снялись Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина и Алика Смехова. Все они представили фильм на звездной премьере 24 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь».

Яна Кошкина

Одними из первых «(НЕ)Идеального мужчину» посмотрели Наталья Рудова, Оксана Акиньшина, Рита Дакота, Филипп Киркоров, Настасья Самбурская, Наталья Бардо, Елена Захарова, Женя Малахова, Зоя Бербер, Иосиф Пригожин и Валерия, Арсений Шульгин, Артемий Шульгин с супругой, Павел Деревянко и другие селебрити.



В самом конце на дорожке наконец появился Егор Крид. Для выхода в свет артист выбрал классический черный костюм и дополнил его большим количеством украшений — тут и часы, усыпанные сверкающими кристаллами, и массивная цепь на шее из белого золота, и кольца почти на каждом пальце. Вел Крид себя тоже ярко, если не сказать вызывающе: показывал средний палец, отказывался давать интервью, гримасничал. Правда, потом признался, что просто ужасно волнуется.

Поддержать Егора пришли его родители — Николай Борисович и Марина Петровна, бывшая девушка Вики Одинцова, экс-возлюбленная бывшего босса Тимати Алена Шишкова, многочисленные друзья и, конечно, фанаты. В зрительном зале поклонницы развернули огромный плакат с надписью «Мужчина хоть ''не''идеальный, зато артист ты гениальный!», не забывая при этом громко скандировать имя артиста. На большие экраны картина выходит 16 января.