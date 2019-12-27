Кто из звезд помог Константину Хабенскому собрать почти 5 миллионов рублей для детей

26 декабря в ресторане Embers Speakeasy состоялся благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» в поддержку Фонда Константина Хабенского. Доброе дело поддержали Екатерина Варнава, Сергей Бурунов и многие другие.

Константин Хабенский и Агата Муцениеце

В преддверии Нового года российские звезды собрались вместе, чтобы подарить чудо подопечным Фонда Константина Хабенского. И им это удалось!

Четвертый благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» собрал 4,7 млн рублей — рекордная сумма за все время существования проекта.

Благодаря этим средствам дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга получат своевременную медицинскую помощь и шанс на выздоровление.



Во время мероприятия звезды читали со сцены всеми любимые детские произведения. Агата Муцениеце выбрала русскую народную сказку «Морозко», Таисия Вилкова — «богатырскую» поэму Пушкина «Руслан и Людмила», а Зоя Бербер — трогательный святочный рассказ Андерсена «Девочка со спичками».

Благотворительный вечер также поддержали Екатерина Варнава, Юлия Хлынина, Сергей Бурунов, Юлия Топольницкая, Ирина Безрукова, Марина Кравец и другие звезды.