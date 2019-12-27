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Кто из звезд помог Константину Хабенскому собрать почти 5 миллионов рублей для детей

26 декабря в ресторане Embers Speakeasy состоялся благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» в поддержку Фонда Константина Хабенского. Доброе дело поддержали Екатерина Варнава, Сергей Бурунов и многие другие. 
Константин Хабенский и Агата Муцениеце
Константин Хабенский и Агата Муцениеце 

В преддверии Нового года российские звезды собрались вместе, чтобы подарить чудо подопечным Фонда Константина Хабенского. И им это удалось!

Четвертый благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» собрал 4,7 млн рублей — рекордная сумма за все время существования проекта.

Благодаря этим средствам дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга получат своевременную медицинскую помощь и шанс на выздоровление.

Во время мероприятия звезды читали со сцены всеми любимые детские произведения. Агата Муцениеце выбрала русскую народную сказку «Морозко», Таисия Вилкова — «богатырскую» поэму Пушкина «Руслан и Людмила», а Зоя Бербер — трогательный святочный рассказ Андерсена «Девочка со спичками».

Благотворительный вечер также поддержали Екатерина Варнава, Юлия Хлынина, Сергей Бурунов, Юлия Топольницкая, Ирина Безрукова, Марина Кравец и другие звезды. 

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27 декабря 2019
Текст Саша Белая
Фото Пресс-служба

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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