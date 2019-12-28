Ани Лорак с дочкой, Лариса Долина, Елизавета Пескова и другие звезды на премьере ледового шоу Татьяны Навки

27 декабря в ДС «Мегаспорт» прошла звездная премьера новогоднего мюзикла на льду Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств». Потрясающим шоу насладились Мария Кожевникова, Маргарита Мамун, Елизавета Пескова и многие другие.

Петр Чернышев и Татьяна Навка

В новогодние каникулы жителям и гостям столицы точно не придется скучать: развлечений анонсировано столько, что глаза разбегаются. Так, если вы поклонник фигурного катания, то вас ждут сразу два грандиозных ледовых представления — «Спящая красавица: легенда двух королевств» Татьяны Навки и «Золушка» Евгения Плющенко и Яны Рудковской.



Поначалу знаменитости слегка повздорили — не поделили звездных гостей из-за назначенных в один и тот же день премьер. Но затем нашли компромисс: Яна и Евгений «подвинулись» на день позже.

Надя Пескова

Так, 27 декабря пробил звездный час Татьяны Навки. Премьера шоу прошла при поддержке ювелирно-часовой компании Chopard, официальным послом которого фигуристка является с 2016 года. Сказочное ледовое представление с Алиной Загитовой в главной роли не смогли пропустить Мария Кожевникова, Ани Лорак, Ольга Кабо, Елена Борщева, Андрей Бурковский и другие звезды с детьми.

Если вы думаете, что «Спящая красавица» — спектакль для детей, то глубоко заблуждаетесь. Это невероятно красивое и технологичное шоу с массой различных спецэффектов, непревзойденной графикой и небанальным сюжетом впечатлит и взрослых. Именно поэтому премьеру посетили многие знаменитости. Так, на трибунах были замечены Екатерина Варнава, Алексей Воробьев, Маргарита Мамун, Татьяна Михалкова, Анита Цой и другие селебрити.