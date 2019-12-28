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Ани Лорак с дочкой, Лариса Долина, Елизавета Пескова и другие звезды на премьере ледового шоу Татьяны Навки

27 декабря в ДС «Мегаспорт» прошла звездная премьера новогоднего мюзикла на льду Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств». Потрясающим шоу насладились Мария Кожевникова, Маргарита Мамун, Елизавета Пескова и многие другие. 
Петр Чернышев и Татьяна Навка
Петр Чернышев и Татьяна Навка

В новогодние каникулы жителям и гостям столицы точно не придется скучать: развлечений анонсировано столько, что глаза разбегаются. Так, если вы поклонник фигурного катания, то вас ждут сразу два грандиозных ледовых представления — «Спящая красавица: легенда двух королевств» Татьяны Навки и «Золушка» Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

Поначалу знаменитости слегка повздорили — не поделили звездных гостей из-за назначенных в один и тот же день премьер. Но затем нашли компромисс: Яна и Евгений «подвинулись» на день позже. 

Надя Пескова
Надя Пескова

Так, 27 декабря пробил звездный час Татьяны Навки. Премьера шоу прошла при поддержке ювелирно-часовой компании Chopard, официальным послом которого фигуристка является с 2016 года. Сказочное ледовое представление с Алиной Загитовой в главной роли не смогли пропустить Мария Кожевникова, Ани Лорак, Ольга Кабо, Елена Борщева, Андрей Бурковский и другие звезды с детьми. 

Если вы думаете, что «Спящая красавица» — спектакль для детей, то глубоко заблуждаетесь. Это невероятно красивое и технологичное шоу с массой различных спецэффектов, непревзойденной графикой и небанальным сюжетом впечатлит и взрослых. Именно поэтому премьеру посетили многие знаменитости. Так, на трибунах были замечены Екатерина Варнава, Алексей Воробьев, Маргарита Мамун, Татьяна Михалкова, Анита Цой и другие селебрити.  

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28 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Татьяна Навка

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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