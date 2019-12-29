Яна Рудковская и Евгений Плющенко погрузили звезд в сказку

28 декабря в ВТБ Арене «Динамо» прошла звездная премьера ледового шоу Евгения Плющенко «Золушка». Красивую историю с Юлией Липницкой в главной роли оценили Елена Летучая, Филипп Киркоров, Алсу и другие.

История Золушки — одна из самых красивых сказок. Именно этот сюжет Евгений Плющенко и Яна Рудковская взяли за основу в своем новогоднем ледовом шоу. Главную роль в спектакле играет Юлия Липницкая.



28 декабря в ВТБ Арене «Динамо» состоялась звездная премьера «Золушки». Яна Рудковская лично встречала вип-гостей у кромки льда.

Яна Рудковская

Оценили ледовую сказку Филипп Киркоров с детьми, Алсу, Елена Летучая, Юлианна Караулова с родителями, Олеся Судзиловская, Дарья Коновалова, Ольга Кабо с сыном, Марина Юдашкина и многие другие селебрити.

Кроме Липницкой в постановке принимают участие сам Евгений Плющенко, его сын Саша, Аделина Сотникова, а также десятки звезд фигурного катания из России, Сербии, Канады, Франции, Германии. В день звездной премьеры многотысячную арену стадиона ждал сюрприз: финальную композицию исполнил Дима Билан!