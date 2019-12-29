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Яна Рудковская и Евгений Плющенко погрузили звезд в сказку

28 декабря в ВТБ Арене «Динамо» прошла звездная премьера ледового шоу Евгения Плющенко «Золушка». Красивую историю с Юлией Липницкой в главной роли оценили Елена Летучая, Филипп Киркоров, Алсу и другие.

История Золушки — одна из самых красивых сказок. Именно этот сюжет Евгений Плющенко и Яна Рудковская взяли за основу в своем новогоднем ледовом шоу. Главную роль в спектакле играет Юлия Липницкая. 

28 декабря в ВТБ Арене «Динамо» состоялась звездная премьера «Золушки». Яна Рудковская лично встречала вип-гостей у кромки льда.

Яна Рудковская
Яна Рудковская

Оценили ледовую сказку Филипп Киркоров с детьми, Алсу, Елена Летучая, Юлианна Караулова с родителями, Олеся Судзиловская, Дарья Коновалова, Ольга Кабо с сыном, Марина Юдашкина и многие другие селебрити. 

Кроме Липницкой в постановке принимают участие сам Евгений Плющенко, его сын Саша, Аделина Сотникова, а также десятки звезд фигурного катания из России, Сербии, Канады, Франции, Германии. В день звездной премьеры многотысячную арену стадиона ждал сюрприз: финальную композицию исполнил Дима Билан! 

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29 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Мне очень нравится Липницкая, рада была увидеть её снова!

  • А где талия у Липницкой? Даже корсет не спасает. Она так и не смогла похудеть?

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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