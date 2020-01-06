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«Золотой глобус-2020»: Гвинет Пэлтроу пришла в прозрачном, а Шарлиз Терон сразила всех своим изысканным образом

Череда кинонаград в 2020 году по традиции началась с «Золотого глобуса». Поклонники и профессионалы во многом ориентируются на итоги этой премии, чтобы предсказать, кому вручат «Оскар». Woman.ru собрал все самое интересное о мероприятии.
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит Урбан

В Лос-Анджелесе завершилась 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Результаты для многих оказались предсказуемыми, однако факт остается фактом — отмечены были картины, которые обсуждали в ушедшем 2019 году. Однако обо всем по порядку.

Начался «Золотой глобус» с красной дорожки. У пресс-волла в отеле The Beverly Hilton позировали номинанты, их близкие, а также знаменитости А-листа. 

Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу

Пристальное внимание приковала к себе Гвинет Пэлтроу, которая вышла в прозрачном платье Fendi. Удивительно, но ее наряд оказался, пожалуй, самым смелым на церемонии.

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон

Достойную конкуренцию Гвинет составила Скарлетт Йоханссон. Ее платье Vera Wang не было слишком открытым, но глубокое декольте бесспорно выгодно подчеркнуло фигуру актрисы.

Среди других не менее удачных образов — наряд Шарлиз Терон, Дженнифер Энистон и Марго Робби.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

Лучшим драматическим актером ожидаемо стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер». Эта номинация — одна из главных на «Золотом глобусе» и нередко «предсказывает» исход «Оскара». К слову, главная кинопремия состоится уже совсем скоро — 9 февраля.

Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт. Его отметили за роль дублера Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

Мы лично были рады узнать, что сериал «Чернобыль» сталь лучшим среди телефильмов. Это не единственная награда проекта. Исполнитель одной из главных ролей Стеллан Скарсгард был отмечен в категории «Лучший актер второго плана (ТВ)».

Не обошлось и без скандалов. Так, ведущий премии Рики Джервэйс оказался достаточно смелым, чтобы пошутить о Джеффри Эпштейне, принце Эндрю и... возрасте девушек Леонардо Ди Каприо.

Полный список победителей «Золотого глобуса-2019» вы можете увидеть ниже:

Лучший драматический фильм: «1917»

Лучшая комедия или мюзикл: «Однажды в… Голливуде»

Лучший актер в драматическом фильме: Хоакин Феникс («Джокер») 

Лучший актер в комедии или мюзикле: Тэрон Эджертон («Рокетмен») 

Лучшая актриса в драматическом фильме: Рене Зеллвегер («Джуди») 

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Аквафина («Прощание»)

Лучший актер второго плана: Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн («Брачная история»)

Лучший режиссер: Сэм Мендес («1917»)

Лучший сценарий: «Однажды в… Голливуде»

Лучший зарубежный фильм: «Паразиты»

Лучший анимационный фильм: «Потерянное звено»

Лучшая музыка: (I’m Gonna) Love Me Again («Рокетмен»)

Лучший драматический сериал: «Наследники»

Лучший актер в драматическом сериале: Брайан Кокс («Наследники»)

Лучшая актриса в драматическом сериале: Оливия Колман («Корона»)

Лучший комедийный сериал: «Дрянь»

Лучший актер в комедийном сериале: Рами Юссеф («Рами»)

Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») 

Лучший телефильм или мини-сериал: «Чернобыль»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Рассел Кроу («Самый громкий голос»)

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучший актер второго плана (ТВ): Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)

Лучшая актриса второго плана (ТВ): Патриша Аркетт («Притворство»)

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06 января 2020
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images
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Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Кит Урбан, Николь Кидман

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Что, уже не metoo? Разоделись во все цвета радуги. Видимо теперь лгбт.

  • Какие они все красивые!..Ни одной незуразно одетой актрисы я не увидела. Все следят за собой, приятно посмотреть!

  • Энистон всегда одинаково выглядит на ковровых дорожках.. хоть бы с волосами "поиграла". От Руни Мара так и веет депрессией и тоской. Билли Портер все пытается повторить прошлый успех) Керри Вашингтон похоже ошиблась мероприятием. Платье Шарлиз Терон выглядит дёшево, кстати у многих на церемонии материал нарядов так выглядит. Может и платье красивое, зато на голове не пойми что.. Как то не впечатлили, мало кто понравился. Добрая я))) Всех с праздником!!!

  • На мой вкус платьишки у всех тётек красивые, а вот личики чот не очень как-то ( Мужики забуревшие все. Джон Сноу такой упитанный стал, надоело наверное с мечом бегать, по пивасику все больше. Хоакин Феникс прямо видно, что уже благодарственную речь за Оскара репетирует, важный такой, надутый. Элтон тоже, пухлячок, ручки коротенькие, но с ЧСВ все в порядке. Впрочем, он всегда такой был, ему простительно )) А молодежи-то почти нет никого, раз-два и обчелся. Старая гвардия не сдается... как нам это знакомо... (

  • Мне грустно, что в моде сейчас урoдливые платья, делающие женщин некрасивыми, подчеркивающие все слабые стороны. Гвинет и Шарон ужас полный. А женщины сами красивые

  • Нашу Равшану Куркову бы туда, показать вкус , меру и осанку.

  • Ужасно обидно за Дикаприо, его игра у Тарантино понравилась больше работы Феникса. А так все красивые, даже и поругать особо некого, ну если только по мелочам,

  • Гость

    Нашу Равшану Куркову бы туда, показать вкус , меру и осанку.

    Там актеры, а Равшана только о вкусе, мере и осанке,

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