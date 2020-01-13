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Первый выход Хэтэуэй после родов и смелый образ Лопес: чем запомнилась премия Critics Choice Awards 2020

12 января в Калифорнии прошла очередная крупная кинопремия — Critics Choice Movie Awards. В этот вечер на красной дорожке появился весь свет Голливуда — Николь Кидман, Рене Зеллвергер, Шарлиз Терон и многие другие. 
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер

В минувшее воскресенье в прибрежной Санта-Монике прошла 25-я по счету кинопремия Critics Choice Movie Awards. Мероприятие проводит Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США и Канады. Оно считается одним из важнейших событий, предваряющих вручение «Оскара». 

В этом году на премии не обошлось без острых моментов. 

2019-й запомнился множеством ярких лент, поэтому в некоторых номинациях жюри пришлось особенно тяжело. Так, например, награду за лучшую режиссуру получили сразу два деятеля киноиндустрии — Сэм Мендес за драму «1917» и Пон Чжун за триллер «Паразиты». 

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй

К тому же в этот вечер на красной дорожке появилось невероятное количество звезд. Особенно тепло была встречена Энн Хэтэуэй.

В минувшее воскресенье она впервые вышла в свет с момента рождения второго ребенка и выглядела просто бесподобно в блестящем платье с ультраглубоким декольте. 

Традиционно поразила своим нарядом Дженнифер Лопес. Актриса появилась на красной дорожке в бежевом платье в пол с блестящим декором и прозрачными боковыми вставками, обнажающими часть груди. 

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес

Также фанаты очень ждали появления Дженнифер Энистон. Напомним, в Сети по-прежнему ходят слухи о ее возможном воссоединении с Брэдом Питтом, который в этот вечер получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в... Голливуде». 

Однако, кажется, Джен не планировала появиться на премии, ведь не была номинирована ни в одной категории. К слову, не пришел на мероприятие и сам Питт —  за него статуэтку забирал Квентин Тарантино. 

Список победителей Critics Choice Movie Awards:

Лучший фильм — «Однажды в... Голливуде»
Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»
Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»
Лучший актерский состав — «Ирландец»
Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917») и Пон Чжун («Паразиты»)
Лучший оригинальный сценарий — «Однажды в... Голливуде»
Лучший адаптированный сценарий — «Маленькие женщины»
Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»
Лучший экшн-фильм — «Мстители: Финал»
Лучшая комедия — «Меня зовут Долемайт»
Лучший фантастический или хоррор-фильм — «Мы»
Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»
Молодое дарование — Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо») 
Лучший оператор — Роджер Дикинс («1917»)
Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в... Голливуде»
Лучший монтаж — «1917»
Лучшие костюмы — «Меня зовут Долемайт»
Лучший грим — «Скандал»
Лучшие визуальные эффекты — «Мстители: Финал»
Лучшая музыка — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)
Лучшая песня — Glasgow («Дикая Роза») и I'm Gonna Love Me Again («Рокетмен»)

Лучший драматический сериал — «Наследники»
Лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг («Наследники»)
Лучшая актриса в драматическом сериале — Реджина Кинг («Хранители»)
Лучший комедийный сериал — «Дрянь»
Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хэйдер («Барри») 
Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
Лучший мини-сериал — «Когда они увидят нас»
Лучший актер в мини-сериале/телефильме — Джаррель Джером («Когда они увидят нас»)
Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме — Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
Лучший телевизионный фильм — «El Camino: Во все тяжкие»
Лучший анимационный сериал — «Конь БоДжек»
Премия за карьерные достижения — Эдди Мерфи
Премия #SeeHer — Кристен Белл

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13 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Рене Зеллвегер, Энн Хэтэуэй

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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