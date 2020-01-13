Первый выход Хэтэуэй после родов и смелый образ Лопес: чем запомнилась премия Critics Choice Awards 2020

12 января в Калифорнии прошла очередная крупная кинопремия — Critics Choice Movie Awards. В этот вечер на красной дорожке появился весь свет Голливуда — Николь Кидман, Рене Зеллвергер, Шарлиз Терон и многие другие.

Рене Зеллвегер

В минувшее воскресенье в прибрежной Санта-Монике прошла 25-я по счету кинопремия Critics Choice Movie Awards. Мероприятие проводит Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США и Канады. Оно считается одним из важнейших событий, предваряющих вручение «Оскара».

В этом году на премии не обошлось без острых моментов.

2019-й запомнился множеством ярких лент, поэтому в некоторых номинациях жюри пришлось особенно тяжело. Так, например, награду за лучшую режиссуру получили сразу два деятеля киноиндустрии — Сэм Мендес за драму «1917» и Пон Чжун за триллер «Паразиты».

Энн Хэтэуэй

К тому же в этот вечер на красной дорожке появилось невероятное количество звезд. Особенно тепло была встречена Энн Хэтэуэй.

В минувшее воскресенье она впервые вышла в свет с момента рождения второго ребенка и выглядела просто бесподобно в блестящем платье с ультраглубоким декольте.

Традиционно поразила своим нарядом Дженнифер Лопес. Актриса появилась на красной дорожке в бежевом платье в пол с блестящим декором и прозрачными боковыми вставками, обнажающими часть груди.

Дженнифер Лопес

Также фанаты очень ждали появления Дженнифер Энистон. Напомним, в Сети по-прежнему ходят слухи о ее возможном воссоединении с Брэдом Питтом, который в этот вечер получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в... Голливуде».

Однако, кажется, Джен не планировала появиться на премии, ведь не была номинирована ни в одной категории. К слову, не пришел на мероприятие и сам Питт — за него статуэтку забирал Квентин Тарантино.



Список победителей Critics Choice Movie Awards:



Лучший фильм — «Однажды в... Голливуде»

Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»

Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»

Лучший актерский состав — «Ирландец»

Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917») и Пон Чжун («Паразиты»)

Лучший оригинальный сценарий — «Однажды в... Голливуде»

Лучший адаптированный сценарий — «Маленькие женщины»

Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»

Лучший экшн-фильм — «Мстители: Финал»

Лучшая комедия — «Меня зовут Долемайт»

Лучший фантастический или хоррор-фильм — «Мы»

Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»

Молодое дарование — Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»)

Лучший оператор — Роджер Дикинс («1917»)

Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в... Голливуде»

Лучший монтаж — «1917»

Лучшие костюмы — «Меня зовут Долемайт»

Лучший грим — «Скандал»

Лучшие визуальные эффекты — «Мстители: Финал»

Лучшая музыка — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)

Лучшая песня — Glasgow («Дикая Роза») и I'm Gonna Love Me Again («Рокетмен»)



Лучший драматический сериал — «Наследники»

Лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг («Наследники»)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Реджина Кинг («Хранители»)

Лучший комедийный сериал — «Дрянь»

Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хэйдер («Барри»)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший мини-сериал — «Когда они увидят нас»

Лучший актер в мини-сериале/телефильме — Джаррель Джером («Когда они увидят нас»)

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме — Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучший телевизионный фильм — «El Camino: Во все тяжкие»

Лучший анимационный сериал — «Конь БоДжек»

Премия за карьерные достижения — Эдди Мерфи

Премия #SeeHer — Кристен Белл

