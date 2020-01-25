«Золотой орел-2020»: Анна Михалкова, Кристина Асмус, Александр Петров и другие победители и гости церемонии вручения кинопремии

Пока Голливуд готовится к вручению главной кинопремии, которая, напомним, состоится 9 февраля, в Москве раздали «российский Оскар» — именно так многие называют «Золотого орла».



Кристина Асмус

24 января в столице прошло важное кинособытие — в первом павильоне «Мосфильма» Национальная Академия кинематографических искусств и наук России раздала награды лауреатам премии «Золотой орел-2020». Кто же получил заветную золотую птицу, созданную компанией Mercury?

Стася Миловславская и Александр Петров

Больше всех наград забрала нашумевшая картина Клима Шипенко «Текст»: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Александр Петров), «Лучшая мужская роль второго плана» (Иван Янковский, это уже его второй «Золотой орел»), «Лучший монтаж фильма» (Тим Павелко).

Анна Михалкова

Приз за «Лучшую женскую роль на телевидении» вручили Анне Михалковой за роль в сериале «Шторм». Если еще не смотрели, очень советуем! Появление актрисы на красной ковровой дорожке стало первым после истории, случившейся с ее старшим сыном Андреем и моделью Ксенией Пунтус. Выглядела 45-летняя актриса прекрасно!

Светлана Ходченкова

На церемонии также были замечены молодая мама Мария Миронова, Светлана Ходченкова, Вера Брежнева, Ингеборга Дапкунайте, отметившая на этой неделе свой 57-й день рождения, и многие другие звезды кинематографа и телевидения.



Список победителей премии





