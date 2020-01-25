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«Золотой орел-2020»: Анна Михалкова, Кристина Асмус, Александр Петров и другие победители и гости церемонии вручения кинопремии

Пока Голливуд готовится к вручению главной кинопремии, которая, напомним, состоится 9 февраля, в Москве раздали «российский Оскар» — именно так многие называют «Золотого орла». 
Кристина Асмус
Кристина Асмус

24 января в столице прошло важное кинособытие — в первом павильоне «Мосфильма» Национальная Академия кинематографических искусств и наук России раздала награды лауреатам премии «Золотой орел-2020». Кто же получил заветную золотую птицу, созданную компанией Mercury?

Стася Миловславская, Александр Петров
Стася Миловславская и Александр Петров

Больше всех наград забрала нашумевшая картина Клима Шипенко «Текст»: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Александр Петров), «Лучшая мужская роль второго плана» (Иван Янковский, это уже его второй «Золотой орел»), «Лучший монтаж фильма» (Тим Павелко).

Анна Михалкова
Анна Михалкова

Приз за «Лучшую женскую роль на телевидении» вручили Анне Михалковой за роль в сериале «Шторм». Если еще не смотрели, очень советуем! Появление актрисы на красной ковровой дорожке стало первым после истории, случившейся с ее старшим сыном Андреем и моделью Ксенией Пунтус. Выглядела 45-летняя актриса прекрасно!

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

На церемонии также были замечены молодая мама Мария Миронова, Светлана Ходченкова, Вера Брежнева, Ингеборга Дапкунайте, отметившая на этой неделе свой 57-й день рождения, и многие другие звезды кинематографа и телевидения.

Список победителей премии 


  • Лучшая женская роль в кино — Виктория Мирошниченко, «Дылда»
  • Лучшая мужская роль на телевидении — Павел Деревянко, «Домашний арест»
  • Лучшая женская роль второго плана — Евгения Брик, «Одесса»
  • Специальный приз «За вклад в киноискусство» — Алиса Фрейндлих
  • Лучшая работа художника по костюмам — Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев, «Тобол»
  • Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) — «Годунов», режиссер Алексей Андрианов
  • Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) — «Ненастье», режиссер Сергей Урсуляк
  • Лучшая режиссерская работа — Алексей Сидоров, «Т-34»
  • Лучший сценарий — Алексей Сидоров, «Т-34»
  • Лучший неигровой фильм — «Без срока давности. Открывая шкаф позора», режиссер Александр Звягинцев
  • Лучший короткометражный фильм — «Интервью», режиссер Иван Соснин
  • Лучший анимационный фильм — «Он не может жить без космоса», Константин Бронзит
  • Лучшая работа художника-постановщика — Владимир Гудилин, «Одесса»
  • Лучшая операторская работа — Роман Васьянов, «Одесса»
  • Лучшая работа звукорежиссера — Александр Копейкин, «Балканский Рубеж»
  • Лучшая музыка к фильму — Анна Друбич, «Одесса»
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25 января 2020
Текст Алена Петровская
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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