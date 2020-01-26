Лана Дель Рей с бойфрендом, воссоединившиеся Ченнинг Татум и Джесси Джей и счастливая Аврил Лавин: кто из звезд пришел на пре-пати «Грэмми»

25 января прошла вечеринка в честь предстоящей премии «Грэмми». На ковровой дорожке блистало большинство западных селебрити, включая влюбленную Лану Дель Рей, эффектную Бейонсе и дерзкую Наоми Кемпбелл. Отдельный момент — появление Аврил Лавин, а также Оззи Осборна, который совсем недавно объявил о своей болезни Паркинсона.

Джесси Джей и Ченнинг Татум

В преддверии 62-й премии «Грэмми» в Беверли-Хиллз прошла пре-пати, на которой собралось большое количество звездных гостей. Ежегодно артисты с нетерпением ждут результатов этой самой почетной музыкальной премии США.



Одной из наиболее ярких пар вечера в The Beverly Hilton Hotel стали Ченнинг Татум и Джесси Джей. Последний месяц выдался для них не самым простым: несмотря на конфликты и расставание, звездам удалось наладить отношения и в очередной раз выйти в свет как пара.

Лана Дель Рей и Шон Ларкин

Еще одной романтической сенсацией пре-пати стало появление Ланы Дель Рей под руку с Шоном Ларкиным. Певица и актер не скрывали своих чувств и раньше: папарацци неоднократно заставали их гуляющими в парке или по городу. Для вечеринки Лана выбрала эффектное черно-кремовое платье, а Шон остался верен лаконичной классике.



На вечере также присутствовали Оззи Осборн с женой Шэрон и дочерью Келли. Артист нашел в себе силы выйти в свет после того, как ему диагностировали болезнь Паркинсона. Поклонники переживали за здоровье 71-летнего артиста, узнав, что даже ходьба дается Осборну с большим трудом. Однако под чутким присмотром супруги Оззи чувствует себя гораздо лучше.

Келли, Оззи и Шэрон Осборны

На вечеринке, посвященной 62-й премии «Грэмми», и блистала Аврил Лавин. В последнее время она практически не посещает светские мероприятия, однако ради столь значительного события сделала исключение. Кажется, годы не властны над звездной блондинкой — выглядит она точно так же, как и 10 лет назад.

Аврил Лавин

Почетными гостями вечера стали Бейонсе и Джей-Зи. Рэпер облачился в белоснежный костюм с жилетом, а его спутница — в красное платье с глубоким декольте. Они с удовольствием общались с соседями по столу, подпевали другим артистам во время концерта и не скупились на аплодисменты. Похоже, у звездной четы было отличное настроение.

Украшением мероприятия стала Наоми Кемпбелл, которая появилась с дерзкой стрижкой-каре и в ослепительно белом платье. Выглядела супермодель как всегда на высоте — вы же знаете, она это умеет.

Звездных гостей развлекали не менее звездные артисты: Джон Ледженд исполнил свои хиты, аккомпанируя себе на рояле, Пи Дидди, как хозяин вечера, произнес проникновенную речь, а Лил Ким зажгла так, что не смог усидеть на месте даже молчаливый Джейми Фокс, который пришел, судя по фотографиям, в гордом одиночестве.