Брэд Питт, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и другие звезды отобедали печеной свеклой, жареными грибами и «Павловой» на ланче номинантов «Оскар»

Пока вы спали, в Лос-Анджелесе голливудские звезды встретились на традиционном ланче номинантов премии «Оскар». За полторы недели до церемонии награждения претенденты на золотую статуэтку поздравили друг друга с номинацией. Рассказываем, кто был, что ели и пили.



Ждать осталось недолго — уже 9 февраля состоится церемония вручения главной кинопремии мира. В этом году фаворитом гонки стал «Джокер» — картина Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли представлена в 11 категориях. По 10 номинаций у фильмов «Однажды в... Голливуде», «Ирландец», «1917».

Рене Зеллвегер

Днем 27 января создатели этих фильмов встретились на ежегодном ланче. Данное мероприятие собирает не только актеров и режиссеров, но также и звуковиков, монтажеров, операторов и других людей, без которых не было бы всех этих прекрасных картин.

Леонардо Ди Каприо

Дневной формат мероприятия не предполагал строгого дресс-кода, а потому все были одеты весьма расслабленно — кутюры и бриллианты ждут своего выхода в следующее воскресенье. Шарлиз Терон позировала в широких кюлотах Dior, Лора Дерн была очаровательна в кожаном платье Oscar de la Renta, а Рене Зеллвегер — прекрасна в черном костюме и белой рубашке.

Самых-самых звезд в этом году было не так много, как ожидалось, но какая разница? Все самое важное обсудили, групповое фото сделали и чудесно отобедали. На столы в это позднее утро подавали вегетарианский сыр и хлеб с хумусом, печеную свеклу, жареные грибы Майтаке, черный рис, а на десерт — «Павлову» с кумкватом. Надеемся, Лео и Брэд голодными не остались.