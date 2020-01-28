Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кристина Асмус, Ирина Безрукова, Нателла Крапивина и другие звезды на премьере «Комы»

27 января в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Кома». Картину представили исполнители главных ролей, а первыми ее посмотрели Кристина Асмус, Михаил Галустян, Варда Мартиросян и другие. 
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов

В 2018 году на большие экраны вышел фильм «Без меня» с Риналем Мухаметовым и Любовью Аксеновой в главных ролях. По всей видимости, их тандем так полюбился зрителям и кинематографистам, что 30 января на большие экранах стартует еще одна картина, где Риналь и Любовь исполнили главные роли, — «Кома». 

27 января в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фантастического боевика. «Кому» представила практически вся съемочная группа: Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Константин Лавроненко, Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян и другие. 

Одними из первых картину оценили Кристина Асмус, Ирина Безрукова, Нателла Крапивина, Юля Паршута, Женя Малахова и другие звезды.

В Москву наконец пришла зима, поэтому большинство девушек утеплились, отдав предпочтение брюкам. Однако нашлись и закаленные: например, Варда Мартиросян для выхода в свет выбрала легкое летящее красное платье с леопардовым принтом, которое дополнила черными полусапожками. 

Перейти к обсуждению


28 января 2020
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-01-20 13:14:00
1275
Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида
170 Комментариев
Гость 2020-01-21 07:42:00
233
Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
«Она увядала и деградировала»: как мужчина ушел в декрет вместо жены, из-за чего потом с ней развелся
264 Комментариев
Гость 2020-01-20 19:00:00
226
Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир
66 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.