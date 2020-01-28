Кристина Асмус, Ирина Безрукова, Нателла Крапивина и другие звезды на премьере «Комы»

27 января в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Кома». Картину представили исполнители главных ролей, а первыми ее посмотрели Кристина Асмус, Михаил Галустян, Варда Мартиросян и другие.

Риналь Мухаметов

В 2018 году на большие экраны вышел фильм «Без меня» с Риналем Мухаметовым и Любовью Аксеновой в главных ролях. По всей видимости, их тандем так полюбился зрителям и кинематографистам, что 30 января на большие экранах стартует еще одна картина, где Риналь и Любовь исполнили главные роли, — «Кома».



27 января в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фантастического боевика. «Кому» представила практически вся съемочная группа: Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Константин Лавроненко, Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян и другие.



Одними из первых картину оценили Кристина Асмус, Ирина Безрукова, Нателла Крапивина, Юля Паршута, Женя Малахова и другие звезды.



В Москву наконец пришла зима, поэтому большинство девушек утеплились, отдав предпочтение брюкам. Однако нашлись и закаленные: например, Варда Мартиросян для выхода в свет выбрала легкое летящее красное платье с леопардовым принтом, которое дополнила черными полусапожками.