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«Кто сверху?»: дерзкая Собчак, романтичная Мороз и другие звезды на премьере нового сезона «Содержанок»

28 января в столичном театре Crave прошла звездная премьера второго сезона сериала «Содержанки». Продолжение проекта представили исполнители главных ролей и режиссер, а поддержали их Аглая Тарасова, Светлана Бондарчук и другие звезды.  
Дарья Мороз, Александра Ребенок, Владимир Мишуков, Ольга Сутулова и Александр Кузнецов
Дарья Мороз, Александра Ребенок, Владимир Мишуков, Ольга Сутулова и Александр Кузнецов

Первый сезон «Содержанок» режиссера Константина Богомолова наделал немало шума: столь откровенный сериал в России, кажется, еще не снимали. Неудивительно, что зрители ждали второй сезон, и создатели не стали их томить. 

30 января поклонники теледрамы смогут узнать, как сложатся судьбы у главных героинь. Смогут ли они найти себя в мире больших денег? Какие страсти и опасные интриги их ждут? Кстати, слоган нового сезона звучит не менее провокационно — «Кто сверху?». 

За два дня до старта, 28 января, в московском кабаре-театре Crave прошла премьера сезона и показ первой серии. На красной дорожке были замечены исполнители главных ролей Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Александр Кузнецов, Марина Зудина и Сабина Ахмедова.

Павел Табаков и Марина Зудина
Павел Табаков и Марина Зудина

В разгар вечеринки появился Константин Богомолов вместе с любимой женой Ксенией Собчак. Пара тут же приковала к себе всеобщее внимание: ослепленные десятками вспышек фотоаппаратов, супруги крепко держались за руки и мило улыбались всем присутствующим. Для выхода в свет Ксения выбрала кожаное платье в стиле рок с высоким разрезом и глубоким вырезом. Дерзкий образ завершали алые губы и подвеска в виде креста. Нужно признать, выглядела Собчак очень круто!

Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Марина Зудина, к слову, также сделала ставку на рок: цветастое платье с кружевом она дополнила черной косухой с цепями. А вот Дарья Мороз, наоборот, отдала предпочтение романтичному образу: актриса блистала в скромном бежевом платье в пол. Завершали образ аккуратные серьги Mercury.

Первыми зрителями «Содержанок-2» стали Екатерина Варнава, Павел Табаков, Снежана Георгиева, Аглая Тарасова, Дарья Коновалова, Светлана Бондарчук, Светлана Устинова, Белла Потемкина и многие другие.

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29 января 2020
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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