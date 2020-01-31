Кто стройнее? Оболенцева, Горбачева и Раппопорт похвастались завидной худобой

30 января в Москве состоялось открытие нового кинофестиваля Kinotavr. Special Edition. На красной дорожке отметились Надежда Михалкова, Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева и другие.

Александр Роднянский

В прошлом году «Кинотавр» отметил юбилей — 30 лет, а уже в этом у него появился «младший брат»: Александр Роднянский запустил новый международный фестиваль, получивший название Kinotavr. Special Edition. С 30 января по 2 февраля в Москве пройдет серия премьерных и эксклюзивных показов зарубежных фильмов, еще не вышедших в российский кинопрокат, лауреатов и участников крупнейших международных кинофестивалей.

30 января состоялось торжественное открытие фестиваля.

Мероприятие, конечно, не смогли пропустить известные люди, так или иначе причастные к миру кино. На красной дорожке столичного кинотеатра «Октябрь» были замечены Надежда Оболенцева, Мария Машкова, Ирина Горбачева, Юрий Колокольников, Виктория Толстоганова, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Кантемир Балагов, Анна Слю и многие другие.

Ирина Горбачева

Открытие прошло в теплой и уютной атмосфере: никакой суеты, столпотворения — только улыбки, разговоры о кино, вспышки фотографов. В этой размеренной картине нам удалось не только понаблюдать за обстановкой, но и спокойно разглядеть знаменитых гостей.

Ксения Раппопорт

Вывод напросился очень интересный: ощущение, что пришедшие девушки в Новый год совершенно не притрагивались к салатам — такие все стройные! Едва мы успели восхититься изящностью Надежды Михалковой, как на дорожку выходят подруги Мария Машкова, Анна Слю и Ирина Горбачева — одна другой стройнее и краше. Масла в огонь добавляет Ксения Раппопорт — ну тростиночка! И на десерт — Надежда Оболенцева: ее суперстройными ногами можно любоваться вечно. Что мы и предлагаем сделать в нашей галерее.

В день открытия Kinotavr. Special Edition был показан фильм «1917» Сэма Мендеса. В программу также вошли фильмы «Правда» Хирокадзу Корээда, «Тайная жизнь» Терренса Малика, «О бесконечности» Роя Андерссона, «Тламесс» Алы Эдинна Слима, «Ты умрешь в 20» Амджада Абу Алала и «Вишневый переулок, 7» Йонфаня.