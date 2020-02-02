Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон и другие селебрити на самой звездной за всю историю церемонии BAFTA-2020

2 февраля состоялась церемония вручения наград Британской академии кино и телеискусства. По результатам этой премии многие оценивают шансы тех или иных картин на «Оскар». Woman.ru собрал все самое интересное о прошедшем мероприятии.



2 февраля двери концертного зала Royal Albert Hall в Лондоне открылись для гостей церемонии вручения кинематографических наград Британской академии кино и телеискусства или просто BAFTA. В назначенный час селебрити появились на красной дорожке и предстали перед фотографами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Больше всего присутствующих интересовало появление герцога и герцогини Кембриджских. Принц Уильям — почетный президент академии с 2010 года, так что пропустить такое событие он просто не мог. Кейт Миддлтон выглядела как всегда великолепно и буквально светилась в платье Alexander McQueen, в котором ранее появлялась во время тура Кембриджей по Юго-Восточной Азии в 2012 году.

Ведущим мероприятия стал известный шоумен Грэм Нортон, который вот уже 13 лет собирает тысячи британцев у экранов телевизоров благодаря авторской телепрограмме The Graham Norton Show на BBC.

Важно отметить, что организаторы BAFTA сообщили гостям об особенностях дресс-кода в этом году.

Шарлиз Терон (в Dior)

Им предложили учитывать при выборе аутфита принципы разумного потребления. Поэтому некоторые селебрити появились в винтажных нарядах, другие надели кутюрное платье во второй раз, а кто-то приобрел одежду, созданную из переработанных материалов.

Большим сюрпризом для российских поклонников стало появление на красной дорожке нашей соотечественницы Виктории Бони. Телеведущая, которая недавно переполошила пользователей Сети, деактивировав Инстаграм, уверенно позировала фотографам вместе со своей подругой Хофит Голан. Боня выбрала для торжественного мероприятия запоминающееся платье-смокинг с пышной юбкой, а ее приятельница предпочла белоснежный наряд со смелым декольте.



Виктория Боня и Хофит Голан

Когда были объявлены номинанты премии, в Сети появилось множество критических замечаний. Ведь все двадцать актеров и актрис, которые боролись за награды, были белыми, что, по мнению многих британцев, говорит об отсутствии расового разнообразия.

Скарлетт Йоханссон (в Versace)

Смешанную реакцию в обществе вызвало и то, что Скарлетт Йоханссон и Марго Робби получили сразу по две актерских номинации каждая.



Йоханссон, которую номинировали за роли в «Брачной истории» и «Кролике Джоджо» вышла на красную дорожку в розовом платье Versace с глубоким декольте и юбкой с перьями.

Рене Зеллвегер (в Prada)

Несмотря на это, поклонники были уверены: лучшей актрисой станет Рене Зеллвегер, которая уже получила «Золотой глобус» за фильм «Джуди». 50-летняя звезда появилась на церемонии в сияющем платье-футляре, которое подчеркнуло ее миниатюрную фигуру.

Хоакин Феникс

Многие надеялись, что статуэтку за роль в «Джокере» заберет Хоакин Феникс, поразивший весь мир своим перевоплощением в нестабильного Артура Флека. Также определенные надежды возлагались на Тэрона Эджертона, сыгравшего сэра Элтона Джона в байопике «Рокетмэн». Кроме того, большие ставки делали на Адама Драйвера, который поразил публику мастерской актерской игрой в «Брачной истории».

Рекордсменом по количеству номинаций стал фильм «Джокер» Тодда Филипса — команда ленты о становлении знаменитого антагониста из вселенной могла Бэтмена унести домой 11 статуэток. Картине в спину дышали «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, в активе которых было по 10 номинаций.



За звание лучшего фильма боролись военная драма Сэма Мендеса «1917», «Джокер», «Однажды... в Голливуде», «Паразиты» и «Ирландец».



Лучший британский фильм: «1917»



Лучший актер второго плана: Брэд Питт, «Однажды... в Голливуде»



Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн, «Брачная история»



Лучший анимационный полнометражный фильм: «Клаус»



Лучший оригинальный сценарий: Пон Чжун Хо, «Паразиты»



Лучший адаптированный сценарий: Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо»



Лучшая музыка к фильму: «Джокер»