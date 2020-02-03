Одному из самых популярных столичных театров, «Гоголь-центру», исполняется семь лет. 2 февраля в его стенах прошел традиционный праздник, посвященный дню рождения. Еще в 2019-м основатель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников не мог присутствовать на мероприятии из-за домашнего ареста. К счастью, в этом году все встало на свои места: режиссер лично встречал гостей.



Поздравить театр с седьмым днем рождения пришли Максим Виторган, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Рома Зверь с супругой, Александр Гудков, Виктория Толстоганова, Риналь Мухаметов с супругой, Ян Гэ и многие другие. Вечеринку также не смог пропустить Роман Абрамович — давний друг «Гоголь-центра».