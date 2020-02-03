Стюарт и Устинова, Зверь с женой, Виторган без Нинидзе и одинокие Абрамович и Гудков: кто поздравил «Гоголь-центр» с днем рождения

2 февраля «Гоголь-центр» отпраздновал свой седьмой день рождения. С праздником театр поздравили его друзья — Максим Виторган, Светлана Устинова, Надежда Оболенцева, Роман Абрамович и другие. 

3 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Светлана Устинова и Илья Стюарт

Одному из самых популярных столичных театров, «Гоголь-центру», исполняется семь лет. 2 февраля в его стенах прошел традиционный праздник, посвященный дню рождения. Еще в 2019-м основатель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников не мог присутствовать на мероприятии из-за домашнего ареста. К счастью, в этом году все встало на свои места: режиссер лично встречал гостей. 

Поздравить театр с седьмым днем рождения пришли Максим Виторган, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Рома Зверь с супругой, Александр Гудков, Виктория Толстоганова, Риналь Мухаметов с супругой, Ян Гэ и многие другие. Вечеринку также не смог пропустить Роман Абрамович — давний друг «Гоголь-центра».

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Надежда Оболенцева

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Традиционно в рамках праздничного концерта состоялось вручение значков за заслуги перед театром. После официальной части перед гостями выступили Ян Гэ, Ирина Старшенбаум, Александр Гудков, Юрий Борисов, Александр Горчилин, Рита Крон и другие. Завершился теплый и уютный вечер выносом эффектного праздничного торта.

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